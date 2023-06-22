“Ад на земле”: как живут в самом высокогорном городе
Город Ла-Ринконада в Перу — самый высокогорный город в мире. Местные жители называют его адом на земле из-за нечеловеческих условий, в которых они проводят каждый день.
Ла-Ринконада стал востребованным для проживания из-за золотой лихорадки. Люди, которые живут здесь, делают это исключительно ради денег. О том, как организован быт в самом высокогорном городе мира, — в материале “Рамблера”.
Условия жизни
Город расположен на месте потухшего вулкана в Перу, на высоте 5100 метров над уровнем моря. Это делает Ла-Ринконаду самым высокогорным населенным пунктом, существующим в мире. Для сравнения можно взять самую высокую точку на Эльбрусе — она расположена на высоте 5642 метра над уровнем моря.
В таких условиях человеку очень тяжело жить, в основном из-за нехватки кислорода. До 4000 метров организм может справляться сам, а уже после этой высоты рекомендуется надевать кислородные баллоны для поддержания жизнедеятельности. В условиях кислородного голодания на высоте появляются такие симптомы, как: головокружение, головная боль, тошнота, боль в мышцах и суставах и снижение аппетита. Чтобы справиться с этими симптомами, жители жуют листья коки — местного растения, которое утоляет голод и помогает справиться с горной болезнью.
Жители Ла-Ринконада постоянно живут в этих условиях. По данным переписи 2009 года в городе жили около 30 тысяч человек. Однако кислородное голодание — не единственная опасность, подстерегающая местных жителей. Здесь нередко случаются ледниковые паводки, утечки химических веществ и обрушение местных шахт.
Кроме того, в Ла-Ринконаде нет никакой инфраструктуры: дорог, светофоров, муниципальных зданий, сюда не приезжает скорая и полиция. Единственным административным зданием здесь является местная школа.
Большинство людей живет в металлических хижинах, расположенных близко друг к другу. Здесь нет канализации, есть проблемы с питьевой водой, а мусор и нечистоты на улицах — обычное дело. У местных жителей есть деньги, но тратить их не на что, поэтому в городе высокий уровень алкоголизма и преступности.
Зачем все едут в Ла-Ринконаду
Несмотря на действительно адские условия, в город продолжают прибывать переселенцы из других населенных пунктов. Приезжают они сюда на заработки, преимущественно из очень бедных районов. Когда-то Перу охватила золотая лихорадка, и именно в этом городе нашли залежи ценного металла.
Каждый месяц золотодобытчики получают около 200 долларов. И для Перу это очень высокая зарплата. Люди продолжают приезжать сюда с конца прошлого века, несмотря на суровые условия жизни. Многие откладывают деньги и уезжают из Ла-Ринконады, но это удается не всем.