“Ад на земле”: как живут в самом высокогорном городе

Город Ла-Ринконада в Перу — самый высокогорный город в мире. Местные жители называют его адом на земле из-за нечеловеческих условий, в которых они проводят каждый день.

Ла-Ринконада стал востребованным для проживания из-за золотой лихорадки. Люди, которые живут здесь, делают это исключительно ради денег. О том, как организован быт в самом высокогорном городе мира, — в материале “Рамблера”.

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Условия жизни

Город расположен на месте потухшего вулкана в Перу, на высоте 5100 метров над уровнем моря. Это делает Ла-Ринконаду самым высокогорным населенным пунктом, существующим в мире. Для сравнения можно взять самую высокую точку на Эльбрусе — она расположена на высоте 5642 метра над уровнем моря.

В таких условиях человеку очень тяжело жить, в основном из-за нехватки кислорода. До 4000 метров организм может справляться сам, а уже после этой высоты рекомендуется надевать кислородные баллоны для поддержания жизнедеятельности. В условиях кислородного голодания на высоте появляются такие симптомы, как: головокружение, головная боль, тошнота, боль в мышцах и суставах и снижение аппетита. Чтобы справиться с этими симптомами, жители жуют листья коки — местного растения, которое утоляет голод и помогает справиться с горной болезнью.

Жители Ла-Ринконада постоянно живут в этих условиях. По данным переписи 2009 года в городе жили около 30 тысяч человек. Однако кислородное голодание — не единственная опасность, подстерегающая местных жителей. Здесь нередко случаются ледниковые паводки, утечки химических веществ и обрушение местных шахт.

Кроме того, в Ла-Ринконаде нет никакой инфраструктуры: дорог, светофоров, муниципальных зданий, сюда не приезжает скорая и полиция. Единственным административным зданием здесь является местная школа.

Большинство людей живет в металлических хижинах, расположенных близко друг к другу. Здесь нет канализации, есть проблемы с питьевой водой, а мусор и нечистоты на улицах — обычное дело. У местных жителей есть деньги, но тратить их не на что, поэтому в городе высокий уровень алкоголизма и преступности.

Зачем все едут в Ла-Ринконаду

Несмотря на действительно адские условия, в город продолжают прибывать переселенцы из других населенных пунктов. Приезжают они сюда на заработки, преимущественно из очень бедных районов. Когда-то Перу охватила золотая лихорадка, и именно в этом городе нашли залежи ценного металла.