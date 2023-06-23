Где находится самое большое здание-зеркало в мире

Зеркала всегда расширяют пространство. А что если сделать огромное зеркало-здание прямо посреди пустыни? "Рамблер" расскажет о шедевре современной архитектуры подробнее.

Саудовская Аравия вошла в Книгу рекордов Гиннеса 2020 года благодаря крупнейшему в мире зеркальному зданию, концертному залу Марайя, который расположен в пустынном районе Аль-Ула и отражает высокие скалы и скалы из песчаника.

Концертный зал расположен в 22 км от археологических раскопок Аль-Хиджр, первого в Королевстве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всем регионе Аль-Ула за последние несколько лет произошли крупномасштабные изменения с тех пор, как правительство Саудовской Аравии учредило Королевскую комиссию по Аль-Уле в 2017 году. Концертный зал Марайя, построенный и официально открытый в Алин в декабре 2018 года, был среди этих изменений.

«Архитектура объекта» была разработана миланской студией Gio Formo Studio Associato за короткий период времени, чтобы подготовить его к «Фестивалю «Зима на Танторе», который теперь проводится ежегодно.

Производителем стекла для зеркальной облицовки является американская компания Guardian Glass, которая разработала первое в своем роде изделие из стекла для интерьера, приспособленное к пересеченной местности пустыни. Внешний вид здания создает эффект миража окружающей пустыни.

«Мы высоко ценим возможность поддержать Королевскую комиссии Аль-Ула, чтобы реализовать свое видение концертного зала Марая и запечатлеть суть и тайну долины Аль-Ула через зеркальный стеклянный фасад здания», — сказала Жасмин Ходзич, директор по маркетингу AME. в Гардиан Гласс.