Где находится самое большое здание-зеркало в мире
Зеркала всегда расширяют пространство. А что если сделать огромное зеркало-здание прямо посреди пустыни? "Рамблер" расскажет о шедевре современной архитектуры подробнее.
Саудовская Аравия вошла в Книгу рекордов Гиннеса 2020 года благодаря крупнейшему в мире зеркальному зданию, концертному залу Марайя, который расположен в пустынном районе Аль-Ула и отражает высокие скалы и скалы из песчаника.
Концертный зал расположен в 22 км от археологических раскопок Аль-Хиджр, первого в Королевстве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всем регионе Аль-Ула за последние несколько лет произошли крупномасштабные изменения с тех пор, как правительство Саудовской Аравии учредило Королевскую комиссию по Аль-Уле в 2017 году. Концертный зал Марайя, построенный и официально открытый в Алин в декабре 2018 года, был среди этих изменений.
«Архитектура объекта» была разработана миланской студией Gio Formo Studio Associato за короткий период времени, чтобы подготовить его к «Фестивалю «Зима на Танторе», который теперь проводится ежегодно.
Производителем стекла для зеркальной облицовки является американская компания Guardian Glass, которая разработала первое в своем роде изделие из стекла для интерьера, приспособленное к пересеченной местности пустыни. Внешний вид здания создает эффект миража окружающей пустыни.
«Мы высоко ценим возможность поддержать Королевскую комиссии Аль-Ула, чтобы реализовать свое видение концертного зала Марая и запечатлеть суть и тайну долины Аль-Ула через зеркальный стеклянный фасад здания», — сказала Жасмин Ходзич, директор по маркетингу AME. в Гардиан Гласс.
Здание может вместить более 1600 человек в аудитории и конференц-залах и немногим больше в ресторане на крыше под открытым небом. Мероприятия, проходящие в Марайе, включают выступления классической музыки, концерты арабской музыки, выставки и форумы. В зале уже проходила Конференция лауреатов Нобелевской премии 2020 года.