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Почему так и не достроили самое высокое здание в мире: видео

Башня "Бурдж-Джидда" в Саудовской Аравии должна была стать самым высоким зданием в мире.

Задумывалось, что итоговая высота башни составит более одного километра. Оригинальный план предполагал, что строительство будет завершено в 2020 году, но задуманное так и не претворилось в жизнь.

Из-за прекращения финансирования стройка остановилась в 2018 году, на тот момент у здания уже было построено 67 этажей.

Проект планировался как 167 этажное здание, в котором бы находилась открытая терраса на высоте 610 метров и самая высокая в мире обсерватория, рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.

На сегодняшний день самым высоким зданием в мире является высотка "Бурдж-Халифа" в Дубае, ее высота составляет 828 метра.

Где находится самая глубокая скважина на Земле

Подробнее о том, почему не достроили самое высокое здание в мире, смотрите в видео.

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