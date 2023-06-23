Тайна лагуны Маракайбо: место, где вечно бьют молнии

В Венесуэле, во впадине между хребтами Сьерра-де-Периха и Кордильера-де-Мерида, находится таинственное озеро Маракайбо. Чем оно известно, и почему тут почти всегда светло – в материале "Рамблера".

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Согласно данным аппарата NASA, предназначенному для измерения количества выпадаемых в тропиках осадков, лагуна является мировой столицей молний. В среднем они ударяют сюда аж до 297 раз в год.

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Объяснение

Удивительное природное явление объясняется уникальными географическими и климатическими условиями. Озеро располагается вблизи слияния озера и реки Кататумбо, ночью влажный теплый воздух над водой сталкивается с прохладным бризом, дующим с Анд. Считается, что из-за подобного контраста образуются вихри воздуха, которые и провоцируют молнии.

Ученые, как и следовало ожидать, проявляет активный интерес к этому месту. К примеру, в 2016-м году было проведено исследование, согласно которому можно прогнозировать молнии в Маракайбо на несколько месяцев вперед. Несмотря на свое относительную предсказуемость, лагуна остается одной из самых уникальных достопримечательностей природы.

Отражение

Примечательно, что мировая столица молний упоминается в различных рукописях и документах прошлых столетий. Так, некоторые исследователи из Испании и Португалии, ставшие свидетелем впечатляющего явления, называли его "фонарями Святого Антония" и "маяком Маракайбо". Объяснение простое: многократные удары освещают близлежащую территорию и становятся своеобразным ориентиром для тех же мореплавателей. Природный свет, кстати, можно разглядеть с расстояния 400 километров.

Однако Маракайбо привлекает не только ученых и путешественников. Оно было описано в произведении Лопе де Вега "Песнь о драконе". В поэме автор повествует о попытке сэра Фрэнсиса Дрейка захватить одноименный город ночью. Планам не суждено сбыться, так как вспышки молний освещают испанские корабли, позволяя флоту Симона Боливара разбить их.

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