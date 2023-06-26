Что на самом деле происходит в городе с названием Ад

На Земле существует настоящий город, который называется Ад (Hell). Он расположен в штате Мичиган в США. По размерам и количеству населения он больше напоминает поселок. Так как Ад — неофициальное территориальное образование, то границ у него нет. Сейчас это место популярно у туристов и привлекает все больше жителей. О том, что там происходит — в материале “Рамблера”.

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Что происходит в Аду

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Поселение основал предприниматель Джордж Ривз в 30-х годах XIX века. Сначала это была его частная собственность, на территории которой находилась мельница, лесопилка и винокурня. При последней также функционировала таверна. Потом он выкупил еще 400 гектар земли и на его территории начали работать другие фермеры. Спустя еще некоторое время винокурня и таверна стали процветающими бизнесами, Ривз продолжал работать долгое время вплоть до самой смерти.

После того, как Ривз умер, земля перешла по наследству ее потомкам. Они продали ее предпринимателям из Детройта и спустя десятки лет здесь организовали курорт.

Сейчас место работает исключительно на туристов, но не в качестве курорта, а для эксплуатации названия. Жители заняты преимущественно в этой отрасли. На въезде в город встречает вывеска “Добро пожаловать в Ад!”, на главной улице есть кофейня “Крематорий”, а на каждом шагу предлагают купить “адские сувениры”. В местной часовне предлагают сыграть адскую свадьбу. Можно стать мэром Ада на сутки за 100 долларов или купить участок земли за 10.

Как отмечают туристы, жители с иронией относятся к тому, что живут в Аду и довольны тем, что название города приносит им хороший доход. Ежегодно в город приезжают тысячи туристов.

Как появился Ад

До сих пор существует несколько гипотез о том, как появился Ад на самом деле. Одна легенда гласит, что мимо города проезжали немцы, которые вышли из повозки и крикнули: “Как же здесь светло”. На немецком свет будет звучать как “хелл”, что с английского переводится как “Ад”. Поэтому город решили назвать так.

Еще одна версия утверждает, что название придумал сам Джордж Ривз. Когда город стал успешно процветать, журналисты спросили его о названии. Тот сказал, что ему все равно и место можно назвать Адом. После этого наименование закрепилось.