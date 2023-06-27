Где в США находится “город душ”

В США, недалеко от Сан-Франциско существует город Колма, который также называют “городом душ”. Такое наименование появилось у него из-за того, что мертвых здесь больше, чем живых.

© Unsplash

У города Колма есть множество названий. Его также нарекают “городом безмолвия” и “городом мертвых”. по сути это — город-кладбище, но называть его так официально никто не спешит. Ведь среди мертвых продолжают вести свой быт обычные жители Колмы. О том, почему недалеко от Сан-Франциско появился этот необычный город, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Как появился город-кладбище

История Колмы связана с золотой лихорадкой в Сан-Франциско, которая началась в середине XIX века. Сотни тысяч людей начали приезжать в один из крупнейших городов США на заработки. Эти люди болели и умирали. Чем их становилось больше, тем больше было смертей по самым разным причинам. Вскоре хоронить их в Сан-Франциско перестали — земля здесь была слишком дорогой, поэтому ни власти, ни местные жители не хотели тратить средства на захоронения, их попросту не было.

На помощь пришли соседние с Сан-Франциско города. Наиболее удобным для транспорта и с дешевой землей оказался город Колма. Во времена золотой лихорадки здесь жили всего 200 человек, а кладбища начали постепенно заполняться.

В Колме построили не только новые кладбища, но и перенесли старые. Многие родственники умерших переезжали сюда после их перезахоронения. Другие становились сотрудниками кладбищ и организовывали ритуальные услуги.

Что сейчас происходит в Колме

Сейчас население города составляет около двух тысяч человек. На кладбищах тем временем похоронено около 1,5 миллиона человек. Всего в городе 16 кладбищ, одно из них создано для домашних животных.

Все местные жители связаны либо со сферой похорон, либо с туризмом. Сюда приезжает действительно много людей для того, чтобы посмотреть на жизнь в этом необычном городе. Кроме того, некоторые люди приезжают в Колму на могилы известных людей. Здесь же на одном из кладбищ похоронен известный советский актер Савелий Крамаров.