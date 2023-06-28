"Оазис Америки": как 100 человек живут посреди пустыни

Посреди перуанской пустыни расположился крохотный оазис. Чем известен этот городок-деревня, – в материале "Рамблера".

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Местность

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Оазис под названием Уакачина находится в 4 километрах к западу от достаточно крупного города Ика и в 45 километрах к востоку от побережья Тихого океана. Фактически он состоит из пары десятков зданий, выстроенных вокруг скромных размеров озера.

Население

По разным данным, постоянно здесь проживают от 100 до 200 человек. Все необходимое для жизни они, как правило, добывают в соседней Ике. При этом в самом городе есть относительно современное комфортное для проживания жилье с бассейнами, рестораны и даже винодельческий завод – до последнего, правда, потребуется немного проехаться.

Уакачина пользуется популярностью среди туристов, поэтому местные жители зарабатывают на жизнь в том числе проведением экскурсий и сдачей недвижимости в аренду.

Лагуна

Примечательно, что главная достопримечательность города непригодна для плавания. По ней можно проплыть на катамаранах и позагорать возле нее, однако погружаться в озеро не рекомендуется.

Jonathan Marco Corredor Obispo / commons.wikimedia.org

Кстати, еще недавно лагуна находилась на грани осушения. Пару десятилетий назад местные жители стали сооружать на территории деревни колодцы: из-за расположения было тяжело добывать воду, не все ездили за ней в близлежащие населенные пункты. Вскоре, как и следовало ожидать, водоем стал иссякать, предвещая свое исчезновение. Во избежание этого в 2015-м годом озеро наполняли искусственно – в него перекачивали воду из соседнего источника. Подобное решение позволило сохранить главную изюминку этой локации.

Легенды

Как и любое другое необычное место, Уакачина известна разными легендами о своем появлении посреди пустыни. Согласно самой популярной из них, в давние времена, еще при инках, здесь жила девушка, возлюбленный которой погиб в одном из многочисленных сражений. Опечаленная известием девушка не могла сдержать слез и проплакала столько часов или дней, что в результате образовалось озеро.