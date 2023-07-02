Что происходит в городе, где живут одни циркачи

На территории США расположен город, где живут исключительно циркачи. Здесь можно встретить необыкновенных силачей, женщин с бородой и множество клоунов. Они поселились в городе Гибсонтон во Флориде.

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Однако когда-то давно город был обычной рыбацкой деревней. Во времена Второй мировой войны сюда начали стекаться артисты цирка. О том, почему так произошло и кто в нем живет сейчас, — в материале “Рамблера”.

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Как появился город циркачей

Гибсонтон был основан в XIX веке, на его территории была обычная рыбацкая деревня, которых во Флориде очень много. Однако в нем действовали очень лояльные законы для местных жителей: им можно было свободно проводить представления и держать экзотических животных. Эти возможности привлекли сюда артистов цирка.

Караваны с шатрами и клетками с животными начали стекаться сюда в 1945 году, с тех пор каждое межсезонье актеры и гимнасты проводили здесь. Во Флориде всегда солнечно и тепло, поэтому звери спокойно жили на улице, а сами они оттачивали свое мастерство на зеленых лужайках.

Город окутывают легенды. Например, здесь есть постамент в виде огромного сапога 70 размера. Согласно истории, он принадлежал мужчине-гиганту по имени Эл. Он доживал свой век в Гибсонтоне вместе со своей возлюбленной безногой Джинни. Они скончались в 60-х годах прошлого века, но память о них живет до сих пор.

Что происходит в Гибсонтоне сейчас

При заезде в город можно увидеть множество трейлеров, стоящих на газоне. Там живут циркачи, которые сейчас не выступают или уже завершили свою карьеру. Около некоторых из них стоят полноценные шатры, куда можно зайти и посмотреть выступление артистов и гимнастов. Некоторые из них и вовсе обзавелись своей недвижимостью и держат во дворе экзотических животных. Поэтому никто не удивляется соседу, дрессирующему льва на лужайке.