Где находится город, все население которого живет в одном доме

Крошечный городок Уиттиер на Аляске населяет около 300 человек. Почему почти все они живут в 14-этажном здании, и как устроен их быт – в материале "Рамблера".

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Населенный пункт находится на северо-востоке полуострова Кенай, на берегу пролива Принца Вильгельма. Территория города растянулась на скромные 50 квадратных километров, 18 из которых покрывает вода.

Уиттиер расположился именно здесь, так как является портом морского пути штата. Горные пейзажи дополняют виды гавань, порт и аэродром.

История

В годы Второй мировой войны на этом отдаленном участке суши был возведен военный лагерь Салливан. Состоял он из порта железнодорожной станции. Строительство дороги, связывающей локацию с соседним населенным пунктом, заняла некоторое время. В 1943-м году работы были завершены, и из нового порта стали отправлять американских солдат на другие территории.

Война закончилась, но только что обустроенную местность никто не собирался забрасывать. В 1957-м году здесь возвели 14-этажное здание, состоящее примерно из 150 квартир, и заселили его государственными служащими. Последние переезжали сюда со своими семьями, и так город начал постепенно оживляться.

Первоначально обитель прозвали "Домом Ходжа" в честь инженера-строителя и по совместительству полковника инженерного полка Уильяма Уолтера Ходжа. Спустя 15 лет дом переименовали в память о конгрессмене с Аляски Нике Бегиче, который пропал в этом районе.

В Уиттиере имеется еще одно приличных размеров здание из 5 этажей, которое когда-то считалось самым большим во всем штате. На его территории изначально располагался военный объект с кухней и бассейном. После окончания войны оно было заброшено, и все внимание уделялось 14-этажному конкуренту.

Инфраструктура

На сегодняшний день, по разным данным, население городка варьируется в пределах 200-300 человек. При этом почти 90% из них проживают в том самом возведенном более 60 лет назад доме.

Примечательно, что в нем умещается вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Так, внутри дома есть продуктовый магазин, почта, больница, полицейский участок и школа, в которой обучаются около 60 учеников. Архитекторы продумали все таким образом, чтобы жителям не приходилось выходить из здания суровой зимой.