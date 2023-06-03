Как мужчина купил заброшенный остров и превратил его в рай

В 1962-ом году британец по имени Брендон Гримшоу купил себе… тропический остров.

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"Рамблер" расскажет удивительную историю мужчины, который раскрыл потенциал маленького кусочка суши, омываемого океаном, и потратил большую часть своей жизни на его облагораживание.

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Итак, остров Муайен обошелся своему владельцу в 10 000 долларов с хвостиком. Выгодное приобретение, расположенное неподалеку от северного побережья Маэ, крупнейшего из 115-ти островов Сейшельского архипелага, было совсем крошечным. Его длина составляла 400 метров, а ширина – 300 метров.

Camera Eye / wikipedia.org

На тот момент остров выглядел не особо привлекательно. Он представлял собой заросший тропический лес, настолько густой, что падающие кокосы не ударялись о землю. Пробраться сквозь джунгли было невозможно, повсюду были сорняки. Однако это не помешало Брендону влюбиться остров с первого взгляда и превратить его в настоящий райский уголок.

Британец взял себе в помощники местного жителя Рене Антуана Лафортуна. Мужчины поставили цель восстановить остров, сделать его привлекательным, комфортным местом обитания. Для начала были проложены тропинки через лес, расчистили заросли и начали сажать более привлекательные глазу растения. Для наглядности: на сегодняшний день в Муайене растут более 16 000 деревьев.

Далее Гримшоу озаботился скучной местной фауной. Птиц на острове не было, поэтому британец завез их с соседнего острова. Вместе с Лафортуном они начали кормить новых жителей будущего райского уголка. Постепенно на острове поселились и другие пернатые. К тому же, недавно посаженные деревья разрастались и приманивали все больше птиц. Сейчас на этом маленьком кусочке суши их насчитывается около 2 000.

Британец навсегда переехал на остров в 1972-ом году. Со временем он обеспечил всеми необходимыми плодами цивилизации: пресной водой, электричеством и даже телефонной линией. Однако мужчина делал все это исключительно для себя: туристы не были его целью.

Брендон скончался в 2012-ом году. За 4 года до этого острову был предоставлен статус заповедника.