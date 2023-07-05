Кашкулакская пещера: что находилось в самом загадочном месте России

Кашкулакскую пещеру (пещера Черного дьявола) называют самым загадочным и аномальным местом в России. Она расположена в республике Хакасия в Ширинском районе и сегодня привлекает местных шаманов и приезжих экстрасенсов.

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На протяжении всей своей истории эта пещера оставалась загадочным ритуальным местом. О том, что находилось там раньше, — в материале “Рамблера”.

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Кому нельзя входить в Кашкулакскую пещеру

Посещать это место не рекомендуется впечатлительным людям со слабой психикой. Дело в том, что это — мистическое место. Перед тем, как войти в пещеру, гиды рассказывают различные страшные легенды и истории. Уже при входе у людей с неустойчивой психикой могут начаться панические атаки и тревожность. Были и те, кто видел галлюцинации: призраков и силуэты шаманов. Скелеты и мумии были вывезены отсюда уже давно, но многие до сих пор пугаются камней и видят в них что-то страшное.

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Также не стоит заходить сюда тем, кто боится замкнутого пространства. Прохождение пещеры имеет низкий уровень сложности, но в случае с наличием потенциальных страхов, человеку придется нелегко. Пещера — замкнутое и тесное пространство, где многим людям становится неуютно.

Как появилась мистическая пещера и что в ней было раньше

Пещера состоит из трех ярусов и нескольких гротов, в одном из них, Храмовом, расположился высокий сталагмит. На протяжении двух тысяч лет он был ритуальным камнем для местных шаманов. Здесь проходили жертвоприношения и другие обряды.

Местные жители говорят, что Кашкулакская пещера стала камнем преткновения между белыми и темными шаманами. Поэтому здесь происходили не только обряды, но и битвы между ними. Особую таинственность месту придают останки животных, которые периодически находят местные исследователи. До сих пор на полу можно найти уголь от жертвенных костров, а на стенах — копоть от них.