Кашкулакская пещера: что находилось в самом загадочном месте России

Кашкулакская пещера: что раньше находилось в самом загадочном месте России
Кашкулакскую пещеру (пещера Черного дьявола) называют самым загадочным и аномальным местом в России. Она расположена в республике Хакасия в Ширинском районе и сегодня привлекает местных шаманов и приезжих экстрасенсов.
На протяжении всей своей истории эта пещера оставалась загадочным ритуальным местом. О том, что находилось там раньше, — в материале “Рамблера”.
Кому нельзя входить в Кашкулакскую пещеру
Посещать это место не рекомендуется впечатлительным людям со слабой психикой. Дело в том, что это — мистическое место. Перед тем, как войти в пещеру, гиды рассказывают различные страшные легенды и истории. Уже при входе у людей с неустойчивой психикой могут начаться панические атаки и тревожность. Были и те, кто видел галлюцинации: призраков и силуэты шаманов. Скелеты и мумии были вывезены отсюда уже давно, но многие до сих пор пугаются камней и видят в них что-то страшное.
Также не стоит заходить сюда тем, кто боится замкнутого пространства. Прохождение пещеры имеет низкий уровень сложности, но в случае с наличием потенциальных страхов, человеку придется нелегко. Пещера — замкнутое и тесное пространство, где многим людям становится неуютно.
Как появилась мистическая пещера и что в ней было раньше
Пещера состоит из трех ярусов и нескольких гротов, в одном из них, Храмовом, расположился высокий сталагмит. На протяжении двух тысяч лет он был ритуальным камнем для местных шаманов. Здесь проходили жертвоприношения и другие обряды.
Местные жители говорят, что Кашкулакская пещера стала камнем преткновения между белыми и темными шаманами. Поэтому здесь происходили не только обряды, но и битвы между ними. Особую таинственность месту придают останки животных, которые периодически находят местные исследователи. До сих пор на полу можно найти уголь от жертвенных костров, а на стенах — копоть от них.
После того, как шаманы ушли из пещеры, сюда начали заглядывать любопытные туристы и исследователи. Они рассказывали о том, что чувствовали чьи-то прикосновения, слышали звуки и просто находиться в этом месте им было не по себе. Позднее ученые установили, что под землей находится источник ультразвука с очень низкой частотой, поэтому слышат его не все. Кроме того, местные жители рассказывают легенды о потерявшихся туристах, группах людей, а также тех, кто сошел с ума, войдя в пещеру.