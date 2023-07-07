Как бы выглядела квартира ожившей Барби в современном мире

Чем ближе премьера «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, тем более розовым становится мир вокруг: весь вайб кинокартины подхватил мир моды и шоу-бизнес — от Зендеи и Мэган Фокс до испанской королевы Летиции, все одевается в розовый, поддерживая тренд барбикор.

© Midjourney

Марго Робби показала, какой "Дом мечты" построили для ее Барби создатели фильма — он по-настоящему кукольный, пластиковый и очень розовый. Но что если бы Барби жила в реальном современном мире? Как бы выглядела ее настоящая "живая" квартира". "Рамблер" покажет интерьеры ожившей куклы, если бы она жила где-нибудь в центре российской столицы в 2023 году.

Видео дня

Нейронной сети Midjourney дизайнеры Hoff дали задание сгенерировать интерьер в стиле барбикор, но только приближенный к нашим реалиям, комфортный и современный. Вот, что из этого вышло.

Кухня и столовая

Midjourney

Гарнитур цвета розового леденца со светлым деревом и латунью превратились в эффектный барби-микс. На его фоне даже обычная белая посуда кажется сумасшедше эстетичной и игрушечной.

Гостиная

Midjourney

Большие окна, белые стены с гипсовыми рамами и обязательно тактильные бархатистые текстуры мебели. Все оттенки розового не выглядят вычурно, а, наоборот, очень нежно и дорого.

Спальня

Midjourney

ИИ придумал кровать, готовую стать эскизом для гламурных спален истинных фанаток мира Барби. Здесь, наверное, и спится как в сказке!

Детская

Midjourney

Нежный розовый цвет пухлая кровать и изголовье с пологом создают особенно уютную атмосферу для любой малышки.

Прихожая

Midjourney

Для входной группы нейросеть продумала консольный столик с розовой банкеткой, и два зеркала разной величины в латунных рамахю. Белая мебель и текстиль в барбикор-интерьере обязательны: они помогут сделать палитру гармоничной и некричащей.

Ванная

Midjourney

Два стелажа с открытыми полками, чтобы продемонстрировать все красивые женские штучки в арсенале "Барби".

Балкон

Midjourney