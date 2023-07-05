Как выглядели бы русские поэты в современном мире: фото
В 2023 году уже никого не удивляют фотографии, которые кажутся абсолютно реальными, но на самом деле их полностью придумал и разработал искусственный интеллект.
Особенно интересно задавать нейросетям вопросы о том, как бы выглядели выдающиеся люди прошлого в современном мире. А вы задумывались, как жили бы великие русские писатели и поэты в век соцсетей, лайков и постов?
В Telegram-канале «Нейромашина» решили ответить на этот вопрос, используя нейросеть-генератор изображений Midjourney. ИИ просто встроил Чехова, Пушкина, Есенина и других авторов в современный мир. "Рамблер" покажет, что из этого получилось.
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