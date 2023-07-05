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Как выглядели бы русские поэты в современном мире: фото

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А что если бы Лев Толстой с рюкзаком оказался в московском метро? 
© Midjourney
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Афанасий Фет был бы вполне позитивным блогером! 
© Midjourney
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Александр Сергеевич Пушкин скорее всего ни за что не пропустил бы встречу со старыми друзьями. И это выглядело бы так. 
© Midjourney
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У Чехова все "по-чеховски". 
© Midjourney

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А Есенин хоть и любил веселье, даже в современной России бы обожал природу. 
© Midjourney
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Крылов в соцсетях делился бы "пасхалками" о баснях. 
© Midjourney
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Ну а Гоголь, конечно, оказался на хуторе. 
© Midjourney
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Лермонтов написал бы в шапке профиля в соцсетях; "Поэт и путешественник. Преданный фанат кавказских гор" 
© Midjourney

    В 2023 году уже никого не удивляют фотографии, которые кажутся абсолютно реальными, но на самом деле их полностью придумал и разработал искусственный интеллект.

    Особенно интересно задавать нейросетям вопросы о том, как бы выглядели выдающиеся люди прошлого в современном мире. А вы задумывались, как жили бы великие русские писатели и поэты в век соцсетей, лайков и постов?

    В Telegram-канале «Нейромашина» решили ответить на этот вопрос, используя нейросеть-генератор изображений Midjourney. ИИ просто встроил Чехова, Пушкина, Есенина и других авторов в современный мир. "Рамблер" покажет, что из этого получилось.

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