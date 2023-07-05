Как выглядели бы русские поэты в современном мире: фото

В 2023 году уже никого не удивляют фотографии, которые кажутся абсолютно реальными, но на самом деле их полностью придумал и разработал искусственный интеллект.

Особенно интересно задавать нейросетям вопросы о том, как бы выглядели выдающиеся люди прошлого в современном мире. А вы задумывались, как жили бы великие русские писатели и поэты в век соцсетей, лайков и постов?