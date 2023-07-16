Кита выкинуло на берег в Мурманской области
На берег Баренцева моря в Мурманской области выкинуло тушу молодого шестиметрового кита. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Кита в возрасте не более пяти лет обнаружили на полуострове Рыбачий. Следов истощения на нем не заметили, поэтому возможной причиной его смерти эксперты назвали деятельность человека. По их словам, обычно в природе животные не погибают так рано.
Как предполагают исследователи, кита мог убить акустический удар геологической пневмопушки или активный противолодочный гидролокатор.
Кадр из видео
Прежде ученые также заявляли, что детеныши китов погибают из-за хищных чаек, которые делают их менее "крепкими".
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