Долина кувшинов: почему ученые не могут разгадать это место

Долина кувшинов в Лаосе была обнаружена археологами в 30-х годах прошлого века. Тайну их предназначения разгадать никто не может до сих пор. Приезжая в это место, путешественники говорят, что оно завораживает своим видом не меньше, чем загадочным происхождением.

© Jakub Hałun/commons.wikimedia.org

О том, как появилась Долина кувшинов и почему ученые не могут разгадать загадку их появления, — в материале “Рамблера”.

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Кувшины расположены у подножия Аннамского хребта в провинции Сиангкхуанг. Они представляют собой равнину, на которой расположились огромные сосуды в количестве, превышающем сто штук. Каждый кувшин весит около шести тонн, а диаметр достигает трех метров.

Jakub Hałun/commons.wikimedia.org

Каждый кувшин сделан из гранита, песка и горных пород, расположенных рядом с долиной. Возраст каждого из них составляет от 1500 до 2000 лет. Рядом с каждым из них лежат металлические диски. Предполагалось, что они использовались как крышки. Больше о них ничего неизвестно.

Зачем была создана долина

О том, каково было предназначение у этих кувшинов, историки сказать не могут до сих пор. Всего существует три версии их создания. Первая соприкасается с тем, что похожие сосуды нашли в Таиланде и Индии, но в единичном количестве. Они были расположены вдоль дороги, которая раньше была важным торговым путем. Поэтому археологи предположили, что кувшины могли служить камерами хранения для купцов, которые путешествовали с континента на континент.

Vera & Jean-Christophe/Flickr

Другой версией стало то, что кувшины были созданы для того, чтобы в них набиралась вода. В районах, где они стоят, дожди были редкостью. Поэтому местные жители могли их использовать для сбора и хранения питьевой воды, а во время засухи накрывать крышкой.

Третья версия тоже связана с археологическими раскопками. Помимо металлических дисков, около кувшинов находили человеческие останки. Поэтому еще одной гипотезой стало то, что в кувшины помещали трупы людей и ждали их разложения. После того, как от тела ничего не оставалось, его хоронили в земле.

Будущие исследования

В скором времени исследования в Долине Кувшинов планируют возобновить. Дело в том, что до определенного момента на этом месте сохранялась опасность для ученых и туристов из-за мин, оставленных во время войны во Вьетнаме. Некоторые местные жители подрывались на минах, поэтому ученые с опаской относились к этому месту.