Где находится самый опасный ручей в мире

Небольшой ручей под названием Болтон Стрид расположен в графстве Йоркшир в Великобритании. Недалеко от него находятся руины Болтонского аббатства, поэтому это — популярный у туристов маршрут.

© Steve Glover/Flickr

На первый взгляд безобидный ручей на самом деле считается одним из самых опасных водоемов в мире: ни один человек, который пытался здесь искупаться, не выжил. О том, почему Болтон Стрид называют самым опасным водоемом в мире, — в материале “Рамблера”.

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Если пройти вверх по течению этого ручья, то можно попасть на побережье реки Уорф. Это — спокойная и широкая река, расстояние между берегами которой составляет 30 метров. И в ней кроется причина агрессивности ручья. Дело в том, что Урф впадает в Болтон Стрид, что способствует разгону течения. Чтобы вся вода из реки уместилась в маленький ручей, ей нужно быстро двигаться. Это и происходит с этим опасным ручьем.

Steve Glover/Flickr

Однако быстрое течение — не последняя опасность ручья. Под водой находится очень много подводных пещер, точное их количество неизвестно. Поэтому люди, которые пытаются перейти ручей, погибают не только от воды, но из-за того, что проваливаются в эти пещеры.

Точно неизвестно, насколько на самом деле глубокий Болтон Стрид, так как измерить его брод не удавалось никому. Предполагается, что самая низкая точка — девять метров. На такой глубине при сильном течении ни один человек не сможет выбраться.

Жертв у ручья было действительно много. Несмотря на то, что вдоль ручья на деревьях висят предупреждающие знаки, люди хотят попытать удачу. Кто-то становится на скользкие и острые камни, чтобы сделать фото. Другие просто хотят попытать счастья и доказать, что смогут перейти ручей. Однако ни одно тело погибшего здесь даже не нашли. Предполагается, что они утонули и попали в подводные пещеры.