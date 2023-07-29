Где находится аномальная кипящая река

Река Пуаренга получила статус аномальной и загадочной из-за своих необычных свойств. Дело в том, что она отличается температурой своей воды. У одного берега идет очень холодное течение, а с другой стороны река буквально кипит.

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О существовании этой реки людям было известно давно, так как племена использовали ее для приготовления пищи. Однако ученые начали лишь недавно ее изучать. О том, что это за река и где она находится, — в материале “Рамблера”.

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Река Пауренга расположена на одном из главных островов Новой Зеландии — на Северном. Там же расположен один из самых крупных городов страны Окленд. До сих пор в Новой Зеландии живут наследники племен маори, которые популяризируют их культуру. И аномальная река плотно в ней закрепилась, так как считалась у племени священной. Сейчас это место доступно для туристов и они своими глазами удивляются необычной реке, которую называют природной аномалией. Однако у ученых есть свои ответы на все вопросы, они уже изучили реку и разгадали ее феномен.

Пуаренга расположена прямо в середине острова, что делало ее малодоступной для племен. Тем не менее, она стала для них спасением. Благодаря тому, что в одной части реки вода очень теплая и буквально кипит, в ней можно было готовить пищу и добывать теплую воду для согревания. Поэтому у маори река стала священной. Маори охраняли ее и не давали никому к ней подходить, особенно чужакам.

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Ученые объясняют свойство реки тем, что несмотря на ее небольшие размеры, она подпитывается из разных подводных источников. Одни холодные, а другие — очень горячие. Так как течение очень быстрое, то вода не успевает смешиваться, поэтому около одного берега вода остается холодной, а у другого — кипящей.