Если есть Новая Зеландия, то значит где-то должна быть и старая. Она на самом деле существует, только располагается в Европе на территории другого государства. Путаница произошла из-за первооткрывателя Новой Зеландии и его современников-картографов.

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О том, где находится старая Зеландия и почему появилась Новая — в материале “Рамблера”.

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Как открывали Новую Зеландию

Первым, кто ступил на землю будущей Новой Зеландии, был мореплаватель Абель Тасман из Голландии. По меркам того времени открытие острова произошло поздно, лишь в XVII веке. Тогда на территории современной Новой Зеландии обитали представители племени маори, которые никогда не видели белых людей. На экспедицию они отреагировали враждебно — четверо человек были убиты, осталось много раненых.

Абель Тасман решил прекратить свою экспедицию и вернулся в Голландию. Рассказывая о своем путешествии, он уверял, что открыл новый остров в Латинской Америке. Однако картограф Браувер Хендрик проанализировал маршрут экспедиции и пришел к выводу, что остров находится в другой части света. Остров решили назвать Зеландией — в честь одной из провинций Дании, откуда был родом Хендрик.

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В 1769 году в Новую Зеландию приплыл Джеймс Кук и объявил эту землю частью Англии. Тогда племена маори лучше отнеслись к экспедиции, поэтому исследователь остался на острове на долгие годы и создал первую карту острова.

Почему не переименовали старую Зеландию

Той самой старой Зеландией как раз является та самая провинция в Дании, в честь которой назвали целое государство. Долгое время Зеландией назывались оба объекта на картах, в результате чего у путешественников возникала путаница. Такое название было выбрано из-за того, что с голландского Zeeland переводится как “морская земля”. Так как Новая Зеландия находилась посреди моря, ее решили назвать именно так.

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