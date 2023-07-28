Где искать грибы в Подмосковье

Грибной сезон в Подмосковье начинается с середины лета и продолжается до середины октября. Но, чтобы уйти из леса с полной корзинкой, нужно знать не только когда их искать, но и где.

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"Рамблер" рассказывает, какие места в Подмосковье считаются самыми грибными.

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В первую очередь стоит следить за погодой и отправляться за грибами после теплых дождей. Обычно грибники едут в следующие места:

Савеловское направление - станции Икша, Морозки или Турист,

Ярославское направление - станции Зеленоградская, Калистово, Семхоз или Абрамцево,

Киевское направление - станции Алабино, Селятино, Рассудово, Бекасово,

Казанское направление - станции Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево, Бронницы, Луховицы, Егорьевск,

Ленинградское направление - станции Подрезково, Поварово, Головково, Покровка, Фроловское.

В Подмосковье чаще всего встречаются подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки, моховики, лесные шампиньоны, белые грибы, волнушки, синеножки, подосиновики и грузди.

Прежде всего внимательно изучите, как выглядят грибы, за которыми собираетесь. Если не уверены, что гриб вам знаком, не берите его.

Наденьте на себя одежду, которая защитит вас от укусов насекомых, но при этом будет хорошо заметна в лесной чаще. Также можно взять с собой спрей от насекомых. Отдайте предпочтение одежде ярких, не встречающихся в природе цветов, так вас будет легче найти, если вы заблудитесь и потеряетесь.

Грибы собирайте в корзинку, сетку или холщовую сумку, но не в полиэтиленовый пакет, иначе грибы начнут портиться. Не берите старые грибы, они уже не такие вкусные и, скорее всего, червивые.

Как обработать грибы после сбора

Собранные в лесу грибы не нужно оставлять до утра, их важно переработать в тот же день. Поэтому сразу рассчитывайте свои силы и не уносите из леса все, что найдете, хотя остановиться бывает очень трудно.

Удалите все червивые и поврежденные грибы, очистите их от земли, веток и прочего мусора. Если заметите гниль, не обрезайте ее, гриб можно выбросить, в пищу он не годится.

Тщательно промойте грибы в холодной проточной воде, несколько раз меняя воду. Идеально для этого использовать дуршлаг.