Как в США появилась воронка Тора

В штате Орегон в США находится загадочный природный объект, который называют колодец Тора или воронка Тора. Это — водяной колодец, который находится на мысе Перпечуа в Тихом океане.

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Дело в том, что никто не знает, что находится на дне этого природного объекта, так как добраться туда невозможно. Местные жители уверены, что под водой расположились ворота в преисподнюю. О том, как она появилась и почему никто не может ее изучить, — в материале “Рамблера”.

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Как появилась воронка Тора

Углубление в воде составляет всего пять метров. На первый взгляд, в нем нет ничего необычного, но во время прилива волн образуют в колодце Тора настоящий фонтан. И чем сильнее прилив, тем зрелищнее стихия преподносит себя. Посмотреть на это явление приезжают туристы со всего света.

Каждый из них хочет разгадать загадку колодца, но никому не удавалось это до сих пор. Ученые даже не знают ее примерный возраст. Предполагается, что она сформировалась вместе с континентом в результате сильных волн. Однако такое ровное очертание круга вызывает серьезные вопросы. Еще одна версия предполагает, что воронка возникла в результате извержения вулкана Сент-Хеленс, расположенного в этой местности. Он считается действующим. Воронка Тора — результат постоянных извержений вулкана и затвердеваний вулканических пород.

Именем бога Тора ее назвали из-за того, что в скандинавской мифологии он считается богом дождя и бурь, а на этом побережье шторм — обычное явление.

Почему не разгадана тайна воронки Тора

Так как ученые не исследуют этот природный объект, его происхождение и назначение обрастает новыми легендами. Местные жители уверяют, что внутри колодца находятся врата в преисподнюю и увидеть их просто так не получится, поэтому никто не рискует спускаться под воду.

Если наполнить колодец водой, она начнет уходить. Исследователи предполагают, что такое явление получается из-за того, что под углублением расположено очень много пещер и тоннелей, куда стекает вода.