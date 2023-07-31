Где находится лох-несское озеро в России

В России есть озеро, которое в народе называют лох-несским в честь шотландского феномена. Это название оно получило благодаря мифу о том, что в нем водится огромная змея.

© Obsrevatoria/commons.wikimedia.org

О том, кто на самом деле обитает в озере и почему местные жители увидели в нем таинственность, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

История озера Кара-Куль

Записки об озере Кара-Куль появились еще в середине позапрошлого века. Местные жители уверяли, что водоем мигрирует: сначала появляется в одном месте, а потом — в другом. Однако ученые уверяют, что на самом деле в одном источнике описывали разные озера, которые существовали в этой местности.

Озеро Кара-Куль известно своими мифами и загадками. Оно расположено в Республике Татарстан, где очень развита фольклорная мифология. Она оказала влияние и на природные достопримечательности. Так, “кара-куль” переводится как “черное озеро”.

Точно неизвестно, почему в древности его назвали черным. Предполагается, что сделали это из-за глубины. У берега вода остается зеленой, а в середине озера чернеет из-за отсутствия света. Еще одна версия гласит, что когда-то водоем был окружен густым лесом, поэтому свет на него не попадал. Отсюда и появилось темное название.

Мистика Кара-Куль

Многое в тюркских языках с приставкой Кара- было связано с мистикой. Так называли вулканы, пустыни и другие водоемы, которые были окутаны тайной. Это озеро не стало исключением.

Из-за того, что черное озеро казалось мистическим местным жителям, они обходили его стороной. Чтобы к нему не приближались дети и другие люди, они придумали историю о гигантской змее, которая обитает в водоеме.

Согласно поверью, в Кара-Куле живет змея, морда которой похожа на быка. Она достигает гигантских размеров и появляется только в случае предвещающих бедствий: пожар, голод, война. Считается, что если человек посмотрит ей в глаза, то сразу же умрет.