Чем знаменит проклятый остров Гайола в Италии

Загадочный остров Гайола расположен в Неаполитанском заливе в Средиземном море. Кусок земли стоит так близко к материку, что до него можно добраться на лодке за несколько минут, вот только ни местные, ни туристы туда не спешат.

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Дело в том, что остров Гайола в Италии считается проклятым. Несколько бизнесменов по очереди приобретали его для отдыха и жизни, но их судьба трагически обрывалась. О том, как сложилась история острова, — в материале “Рамблера”.

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История возникновения острова

Легенда о появлении острова Гайола гласит, что во времена Древнего Рима он был материком. Однако из-за движения тектонических плит остров отодвинулся от материка и разделился на две части. Долгое время они были необитаемы — сюда приезжали лишь религиозные итальянцы, которые использовали это место для молитв.

Позднее на остров поселился отшельник. Никто не знал, откуда он появился и как его звали, поэтому местные жители назвали его Волшебником. Он жил в пещерах, выращивал съедобные растения и принимал угощения от местных рыбаков. Неизвестно, как долго жил Волшебник на острове, и как исчез, но до появления зловещей виллы остров не получал репутацию проклятого.

Вилла и проклятия

В XIX веке остров приобрел зажиточный итальянец, который решил сделать его местом для отдыха и построил на одной из частей виллу. Вторую часть острова он не заселил, но соединил их мостом. После застройки мужчина скончался, предположительно, причиной смерти был сердечный приступ.

Wikimedia.commons

После него владельцем острова был Ханс Браун. Он поселился на вилле с молодой женой, у них была счастливая семья. В один из дней его супруга уехала на материк, оставив мужа одного на острове. Вернувшись, она обнаружила, что он не встретил ее. Она нашла его тело, завернутое в ковер, в их спальне. Девушка не смогла пережить смерть мужа и после похорон бросилась в залив.

Череда странных смертей продолжилась, следующим покупателем Гайолы стал Отто Грунбак. Он недолго прожил на острове и умер от сердечного приступа. Новым владельцем был мужчина из Швейцарии Морис Сандоз. Он планировал приезжать на итальянскую виллу летом, но так ни разу этого не сделал: покончил жизнь самоубийством.