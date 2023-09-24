Почему Персия сменила название на Иран

Мир с его изменениями и переменами также затрагивает и названия стран. Сегодня на карте мира мы не видим страны с именем Персия, но так было не всегда. Погрузимся в историю и узнаем, почему Персия стала называться Ираном.

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Иран или Персия: истоки

Территория современного Ирана на протяжении долгих времен была заселена разными народами. Одним из таких народов были персы. С давних времен их земли назывались "Страна Ариев". Греки же назвали эту землю Персией, относя это к народности персов. Именно такое наименование, Персия, закрепилось в истории, став общепринятым и используемым многими языками до сегодняшних дней.

Смена названия: от Персии к Ирану

Официальное название Иран стало принятым только в 1935 году. Однако слово "персидский" все еще остается в употреблении, как в "персидский ковер" или "персидский кот".

Это изменение названия было связано с попыткой страны подчеркнуть свои арийские корни. Народ, проживающий на этой земле, называет себя не персами, а ариями. Считается, что персы занимали соседние территории, а не всю страну.

Закономерность и эволюция

В 1959 году местный шах добился установления равных условий для обоих названий. И вплоть до того момента оба термина, Персия и Иран, имели равные права.

Однако со временем короткое и звучное "Иран" стало более удобным в использовании и начало постепенно вытеснять "Персию". Наконец, в наши дни, страна официально известна как Иран, хотя именно Персия, прочно укоренившись в истории, остается в памяти и обиходе.