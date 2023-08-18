Где находится проклятый город Нан-Мадол

Необычный город Нан-Мадол называют проклятым из-за того, что ученые и исследователи до сих пор не могут понять историю его появления и предназначение. Он был построен достаточно давно — это делает его более таинственным и окутанным легендами.

© ajdemma/Flickr

О том, почему город Нан-Мадол называют проклятым, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

История появления

Необычный город Нан-Мадол расположен на архипелаге в Тихом океане недалеко от острова Понпеи, принадлежащем Микронезии. На островах находятся постройки — остатки древних дворцов, храмов и убежищ. Ученые выяснили, что остров впервые начали заселять между 1200 и 1400 годами, в это же время появились первые здания здесь.

Около 1500 года жители Нан-Мадола были изгнаны с островов. Что именно послужило толчком к их переселению — неизвестно. Необычное устройство города и внезапное отплытие местных с архипелага до сих пор исследуют ученые и не могут найти ответы на свои вопросы. Поэтому острова стали предметом мифов и легенд среди жителей соседних городов.

Почему Нан-Мадол называют проклятым

Легенда гласит, что город построили черные маги. Они приплыли сюда на лодке и привезли массивные камни для строительства зданий. Этим объясняется то, что на коралловый остров привезли множество камней, несмотря на то, что рядом было еще больше места для удобного строительства.

Еще одна история затрагивает часть о том, почему жители города покинули его. Считается, что на архипелаге жили исключительно богачи, которые таким образом отделились от простых людей. Здесь они построили собственные храмы, дворцы и облюбовали шикарные острова. За это на них разгневался бог грома, который наслал беду и ценами. Узнав об этом, знать поспешила уплыть из Нан-Мадолу и нашла себе другое место для жизни.