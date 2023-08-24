Где находится город, парящий над пропастью

Туристы и местные жители называют этот город парящим над пропастью. И это не фигура речи. Над ущельем Эль-Тахо в провинции Малага в прямом смысле слова парит один из самых красивых испанских городов — Ронда.

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О том, как Ронда воспарила над пропастью и чем привлекает этот город туристов, читайте в материале «Рамблера».

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Этот дивительный город расположен на двух высоких горах, на высоте 723 метра над уровнем моря. Историки утверждают, что поселение было основано здесь еще кельтами в далеком IV веке до нашей эры, а расцвета и статус города Ронда получила во времена Юлия Цезаря.

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После падения Римской империи Ронда успела побывать под правлением варваров, арабов и испанцев. И все они оставили здесь богатое наследие: достопримечательностей в городе более чем достаточно.

Однако главной из них, без сомнения, каждый, кто хотя бы раз побывал в Ронде, назовет невероятные пейзажи, открывающиеся практически из любой точки города. Мало какой город мира может похвастаться такими видами над пропастью, от которых в буквальном смысле захватывает дух.

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Визитная карточка Ронды — это, конечно, старинный мост Пуэнте-Нуэво, протянувшийся над обрывом. Он был построен в конце XVIII столетия по проекту архитектора Хосе Мартина де Альдеулы и соединил Старый город с Новым, протянувшимся на север через ущелье.

А еще Ронда — это родина корриды. Именно здесь в 1784 году была построена старейшая в Испании арена для боя быков Плаза де Торос. Это неудивительно, ведь город был родиной династии знаменитых матадоров Ромеро, благодаря которым на свет и появилась современная коррида. На древнейшей арене до сих пор проходят бои, на которые приходит огромное количество зрителей.

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