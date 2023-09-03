Какие загадки хранит в себе колодец Санта-Кристина в Сардинии

Остров Сардиния, расположенный на пересечении древних и современных морских путей, сосредотачивает в себе богатое наследие давних цивилизаций. На его территории до сих пор таятся постройки, которые приводят в замешательство ученых. Подробнее — в материале "Рамблера".

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На территории Сардинии, более чем за 3-4 тысячелетия до нашей эры, появились первые народы, пришедшие из восточного Средиземноморья. Они веками создавали поселения, в центре которых высили каменные цилиндрические башни. В то время, как туристы из числа иных стран идут в Италию, чтобы насладиться древнеримскими амфитеатрами и готическими соборами, Сардинию выбирают, чтобы увидеть древнейшие постройки, которыми усеян весь остров — нураги.

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Нураги — это уникальные структуры, способ их строительства называется "сухой кладкой". Каменные блоки укладывались настолько плотно, что стены после ручной обработки становились гладкими. Исключительно собственные камни использовались для скрепления, и при этом башни обретали невероятную прочность и долговечность.

Однако, множество споров и дискуссий существует относительно принадлежности и предназначения этих построек. Некоторые ученые считают, что сооружения, возраст которых превышает 5 тысяч лет, представляют собой "гробницы гигантов", места погребения или культовые сооружения.

Среди всех дискуссий и споров, вызванных нурагами, особенно выделяются "колодцы" — загадочные объекты, также относящиеся к нурагической культуре. На Сардинии можно найти около семидесяти таких построек. Вопрос о их предназначении и функциях остается открытым.

Существует несколько гипотез относительно предназначения колодцев:

Доступ к источнику воды: некоторые считают, что они служили каким-то формам доступа к подземным водным источникам.

некоторые считают, что они служили каким-то формам доступа к подземным водным источникам. Культовые сооружения: другие предполагают, что они имели религиозное значение и использовались в ритуалах и обрядах.

другие предполагают, что они имели религиозное значение и использовались в ритуалах и обрядах. Обсерватории: есть также версия, что некоторые были использованы древними астрономами в качестве наблюдательных площадок для изучения небесных тел.

Наиболее известным и загадочным из этих колодцев является колодец Санта-Кристина. Его удивительная архитектура, гладкие стены и ровные ступени привлекают внимание туристов и исследователей. Наиболее распространенным мнением среди исследователей считается, что Санта-Кристина — это колодец-храм.

lah.ru