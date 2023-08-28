Что такое миражи и как они появляются
Многие люди хоть раз в своей жизни видели мираж. По сути, это ложное изображение реального объекта, которое возникает из-за преломления света.
“Рамблер” разобрался в природе возникновения миражей.
Как возникает мираж
Мираж возникает из-за искажения и преломления света на границах между слоями воздуха. Из-за такого оптического эффекта люди видят не только реальный объект, но и его отражение в воздухе.
Но мираж это не иллюзия, а эффект. В мираже не появляется то, что не существует на самом деле. Объект реален, но выглядит иначе: он расположен в другом месте, имеет неправильную форму или перевернут.
Виды миражей
Миражей бывает несколько, и все они отличаются не только видом эффекта, но еще и механизмом его появления.
- Нижний мираж. Возникает, когда внизу расположен более теплый воздух, чем наверху. Самый распространенный вид миража, который можно увидеть в пустыне или во время жаркой погоды.
- Верхний. Он происходит, когда внизу лежит холодный воздух, а сверху — теплый. Обычно люди видят корабль, парящий над морем, хотя на самом деле он находится за горизонтом.
- Боковой. Этот мираж происходит по такому же принципу как и нижний. Отражение исходит от вертикальной поверхности (например стены), в нем люди видят все то, что расположено вокруг стены.
- Фата-моргана. Возникает, когда слои теплого и холодного воздуха чередуются. Эта многослойность приводит к умножению видимых образов. Они могут быть меньше или больше по размеру, другой формы.
- Броккенский призрак. Появляется в горах благодаря туману и солнцу. Оно светит из-за спины, а тень человека становится больше, когда он проходит через туман. Над головой у людей появляется свечение.
- Зеленый луч. Появляется над водой в теплую безветренную и безоблачную погоду. Когда солнце уходит за горизонт, из-за оптического эффекта человек видит его изумрудно-зеленым, а не ярко-красным.
Как понять, что перед вами мираж
Порой бывает очень сложно отличить мираж от реального объекта. Для этого нужно внимательно приглядеться к изображению. Если оно подрагивает, как воздух над костром, значит, это мираж.