Что такое миражи и как они появляются

Многие люди хоть раз в своей жизни видели мираж. По сути, это ложное изображение реального объекта, которое возникает из-за преломления света.

© Michael/commons.wikimedia.org

“Рамблер” разобрался в природе возникновения миражей.

Видео дня

Как возникает мираж

Мираж возникает из-за искажения и преломления света на границах между слоями воздуха. Из-за такого оптического эффекта люди видят не только реальный объект, но и его отражение в воздухе.

Aleksandrs Timofejev/commons.wikimedia.org

Но мираж это не иллюзия, а эффект. В мираже не появляется то, что не существует на самом деле. Объект реален, но выглядит иначе: он расположен в другом месте, имеет неправильную форму или перевернут.

Виды миражей

Миражей бывает несколько, и все они отличаются не только видом эффекта, но еще и механизмом его появления.

Нижний мираж. Возникает, когда внизу расположен более теплый воздух, чем наверху. Самый распространенный вид миража, который можно увидеть в пустыне или во время жаркой погоды. Верхний. Он происходит, когда внизу лежит холодный воздух, а сверху — теплый. Обычно люди видят корабль, парящий над морем, хотя на самом деле он находится за горизонтом. Боковой. Этот мираж происходит по такому же принципу как и нижний. Отражение исходит от вертикальной поверхности (например стены), в нем люди видят все то, что расположено вокруг стены. Фата-моргана. Возникает, когда слои теплого и холодного воздуха чередуются. Эта многослойность приводит к умножению видимых образов. Они могут быть меньше или больше по размеру, другой формы. Броккенский призрак. Появляется в горах благодаря туману и солнцу. Оно светит из-за спины, а тень человека становится больше, когда он проходит через туман. Над головой у людей появляется свечение. Зеленый луч. Появляется над водой в теплую безветренную и безоблачную погоду. Когда солнце уходит за горизонт, из-за оптического эффекта человек видит его изумрудно-зеленым, а не ярко-красным.

Как понять, что перед вами мираж