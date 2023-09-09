5 самых необычных станций метро
Первая в истории линия метрополитена появилась в Лондоне в 1863 году. Сейчас подземный транспорт считается одним из самых быстрых в мире. В разных странах станции оформляют по-разному, но некоторые из них выглядят особенно необычно.
«Рамблер» разобрался, какие станции метро можно считать самыми нетривиальными.
Arts et Métiers, Париж
В переводе с французского название звучит как «Станция искусства и ремесла». Она расположена рядом с Национальной консерваторией искусств и ремесел.
В 1994 году станцию реставрировали: по задумке архитектора она должна была получиться в стиле стимпанк. Источником вдохновения для создателей послужила знаменитая лодка «Наутилус» из произведений Жюля Верна.
Formosa Boulevard, Тайвань
В переводе эта станция известна под названием «Купол света». Вместо привычного потолка, наверху располагается 30-метровый витраж, который считается самой масштабной стеклянной работой в мире. На мозаике изображены четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля.
Rådhuset, Стокгольм
Стокгольмское метро известно своим необычным дизайном. Эта станция не стала исключением.
Родхусет или ратуша выглядит как органическая архитектура. На этой станции создается впечатление, что вы попали в пещерный грот, а на стенах висят корзины и дрова.
Westfriedhof, Мюнхен
Эта станция была открыта в 1998 году, а уже сейчас она признана одной из самых красивых в мире. На ней расположены большие и эффектные лампы, освещающие платформу красным, синим и желтым цветами. А с западной стороны станция освещается солнечными лучами.
Toledo, Неаполь
Итальянскую станцию Толедо местные жители называют «Метро искусства». Ее дизайн выполнен в стиле звездного неба дизайн похож на сочетание звездного неба и снежных барханов на Северном полюсе. В 2013 году станции присвоили звание «Лучшее общественное здание года».