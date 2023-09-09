5 самых необычных станций метро

Первая в истории линия метрополитена появилась в Лондоне в 1863 году. Сейчас подземный транспорт считается одним из самых быстрых в мире. В разных странах станции оформляют по-разному, но некоторые из них выглядят особенно необычно.

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«Рамблер» разобрался, какие станции метро можно считать самыми нетривиальными.

Arts et Métiers, Париж

В переводе с французского название звучит как «Станция искусства и ремесла». Она расположена рядом с Национальной консерваторией искусств и ремесел.

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В 1994 году станцию реставрировали: по задумке архитектора она должна была получиться в стиле стимпанк. Источником вдохновения для создателей послужила знаменитая лодка «Наутилус» из произведений Жюля Верна.

Formosa Boulevard, Тайвань

Zairon/commons.wikimedia.org

В переводе эта станция известна под названием «Купол света». Вместо привычного потолка, наверху располагается 30-метровый витраж, который считается самой масштабной стеклянной работой в мире. На мозаике изображены четыре стихии: вода, огонь, воздух и земля.

Rådhuset, Стокгольм

Стокгольмское метро известно своим необычным дизайном. Эта станция не стала исключением.

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Родхусет или ратуша выглядит как органическая архитектура. На этой станции создается впечатление, что вы попали в пещерный грот, а на стенах висят корзины и дрова.

Westfriedhof, Мюнхен

Mohamed Yahya/commons.wikimedia.org

Эта станция была открыта в 1998 году, а уже сейчас она признана одной из самых красивых в мире. На ней расположены большие и эффектные лампы, освещающие платформу красным, синим и желтым цветами. А с западной стороны станция освещается солнечными лучами.

Toledo, Неаполь

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