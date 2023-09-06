Какие пять чудес света скоро исчезнут навсегда

Из Семи древних чудес света сохранилась только пирамида Хеопса в Египте. Новые достопримечательности, признанные Всемирным наследием ЮНЕСКО, тоже совсем скоро исчезнут.

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“Рамблер” рассказывает, какие пять чудес света могут разрушиться в ближайшем будущем.

Мадагаскарские леса

Леса на острове Мадагаскар можно назвать уникальными. Более 80% растений и животных считаются эндемиками, а это значит, что их нельзя увидеть в других местах.

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Сейчас леса сократились в шесть раз из-за пожаров и вырубки под сельскохозяйственные нужды. По расчетам ученых, мадагаскарские леса могут навсегда исчезнуть через 35 лет.

Мальдивы

Райский уголок в Индийском океане медленно уходит под воду. Самая высокая точка Мальдив находится на высоте 2,4 метра над уровнем моря.

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Из-за глобального потепления, уровень воды все время поднимается. По расчетам ученых Мальдивы будут полностью затоплены через 100 лет.

Петра в Иордании

Древнейший город Петра в Иордании буквально выточен в скале. Эта достопримечательность регулярно привлекает множество туристов со всего света.

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Сейчас установлено, что за последние 10 лет стены дворца уменьшились на четыре сантиметра. Из-за большого наплыва туристов лестницы древнего города просто стаптываются, а стены разрушаются.

Вулкан Килиманджаро, Танзания

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Килиманджаро — высочайшая точка африканского континента, которая находится на высоте 5895 метров над уровнем моря. Это необычный вулкан со снежной вершиной, которая уменьшается с каждым годом из-за глобального потепления. По подсчетам исследователей, через 10 лет снег на Килиманджаро полностью растает.

Великая Китайская стена

Великая Китайская стена в длину составляет практически 9000 километров. Совсем недавно эксперты, проводя измерения, не досчитались одной трети постройки.

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