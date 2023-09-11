Китовая аллея на Чукотке: сколько лет святилищу эскимосов

Китовая аллея по праву считается одним из самых загадочных мест на Дальнем Востоке. Некоторые называют это место дальневосточным Стоунхенджем или святилищем древних эскимосов.

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Расположилась эта аллея на необитаемом и гористом острове Итыгран в водах Берингова моря. Берега острова уходят в море высокими и острыми скалами. Путешественники, подплывающие к этому загадочному месту уже издалека видят ошеломляющую картину – из земли возвышаются гигантские останки гренландских китов – их черепа и изогнутые кости.

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Советские археологи открыли это сакральное место в 1977 году. Исследователем удалось заключить, что памятник создавался по определенному плану, а не хаотично, ведь очертания и геометрия выстроенных в ряды останков удивляют. Челюсти и черепа китов весят сотни килограммов и для того, чтобы вкопать из в землю, пришлось бы постараться явно не одному взрослому мужчине. На аллее в те времена насчитывалось около 50 черепов огромных китов, 30 челюстей и более сотни камней, странным образом уложенных на землю.

Ученые заключили, что Китовая аллея, вероятнее всего, являлась центральным святилищем для многочисленного общества разрозненных общин эскимосов, проживающих много лет назад на берегах пролива Сенявина. Также допускается вероятность того, что люди приезжали сюда и с территории уже относящейся к США. Предположительно, как считают археологи, аллею можно отнести к памятникам XIV века. Именно это время принято считать расцветом для китобоев в Беринговом проливе.

Однако о том, что китов забивали не на острове, а лишь привозили туда их останки говорят те факты, что в некоторых черепах есть дыры, проделанные искусственно, видимо, для транспортировки, и отсутствие где-либо поблизости других частей скелета, например, ребер или позвонков.

Аллею наделяют ритуальным значением, так как на острове не было найдено никаких признаков человеческого проживания. Судя по всему, сюда лишь приезжали на короткое время, после чего вновь покидали необитаемый остров.