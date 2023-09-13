Самые дорогие страны для жизни

Многие люди после отдыха в другой стране находятся под впечатлением. Некоторые даже задумываются о переезде, ведь низкие цены, дешевое жилье и близость моря кажутся просто идеальными условиями для жизни. Но на самом деле отдых не дает полной картины о жизни в стране. При переезде стоит учитывать все нюансы, о которых туристы не всегда знают.

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«Рамблер» разобрался, какие страны считаются самыми дорогими для проживания в них.

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Исландия

Стоимость жизни в Исландии более чем на 40% выше, чем в США. В отношении импорта иностранных товаров действуют жесткие правила, поэтому цены на продукты постоянно растут.

Коммунальные услуги стоят относительно дёшево благодаря геотермальному отоплению. Здесь зимой и летом дуют сильные ветра, есть полярный день и полярная ночь. У всех исландцев примерно одинаковые зарплаты, поэтому нет сильного социального расслоения.

Норвегия

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Норвегия считается самой дорогой из скандинавских стран. В этой стране высокие цены на продукты из-за высокой ставки НДС (25%). Поэтому и сама жизнь в скандинавской стране считается довольно дорогой — цены на продукты первой необходимости постоянно поднимаются. Арендная плата за жилье оставляет желать лучшего: снять квартиру в Норвегии в среднем будет стоить 1200 евро.

Багамские острова

На Багамских островах арендная плата на 9% ниже, чем в США. Но это компенсируется ценами в ресторанах — они выше почти на 19%. Большинство товаров — это импорт, поэтому и цены на них довольно высокие. Местная продукция стоит дешевле, чем на Сейшельских островах, но больше, чем на Пуэрто-Рико.

Люксембург

Стоимость жизни в этой небольшой европейской стране выше, чем в 81% городов Западной Европы. Население страны составляет чуть более 600 000 человек, поэтому и зарплата довольно высокая.

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Большую часть рабочей силы Люксембурга составляют иностранцы. Они предпочитают жить и делать покупки за границей, потому что продукты во Франции и других европейских странах куда дешевле.

Сингапур

Сингапур считается второй по дороговизне страной Азии. Стоимость жизни в Сингапуре выше, чем в 94% странах мира. За последнее десятилетие в этом государстве произошел огромный рост цен на продукты питания, лекарства и одежду.