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Где находится самое больше кладбище в мире

Среди множества кладбищ по всему миру одно особенно выделяется своими впечатляющими размерами и исторической значимостью. Это место - Вади ас-Салам, расположенное в городе Наджаф в Ираке.

Где находится самое больше кладбище в мире
© globallookpress.com

Считается, что это самое большое кладбище в мире и одно из наиболее священных мест для шиитских мусульман. Подробнее о нем рассказываем в материале "Рамблера".

Город Ан-Наджаф, где расположено кладбище, находится в южной части Ирака, в 160 километрах от Багдада. Вади ас-Салам в переводе с арабского означает "Долина мира". Такое название было выбрано, так как оно символизирует желание мира и покоя для ушедших. А само кладбище считают местом спокойствия и тишины. Вади ас-Салам простирается на огромной территории и занимает площадь около шести квадратных километров. Согласно некоторым данным, на нем похоронено около восьми миллионов человек. Погребения совершаются ежедневно в течение 1400 лет. Во время войны в Ираке, 2003 — 2011 года, на кладбище хоронили от 200 до 250 человек в сутки. До сих пор там можно увидеть разрушенные от вооруженного конфликта могилы.

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"Долина мира" служит местом погребения для мусульман различных конфессий. При этом не только из Ирака, но и из других государств. Особенное религиозное значение кладбище имеет для шиитов, так как оно расположено недалеко от священного места — могилы Имама Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Его шииты считают одной из ключевых фигур своей истории и веры, поэтому почетно быть похороненным рядом.

Многие верующие приезжают сюда, чтобы почтить память Имама Али и других исламских пророков. По преданиям, в "Долине мира" находятся могилы Худа и Салиха, а также царей и султанов.

Кладбище Вади ас-Салам было внесено в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.