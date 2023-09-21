Сингапур – это город-государство, известный своими многочисленными запретами и ограничениями. Здесь действует огромное количество разнообразных правил, регулирующих практически все сферы жизни.

Некоторые из них кажутся довольно странными для иностранцев. Вот несколько примеров:

Запрещено есть и пить в метро и автобусах. За нарушение можно заплатить штраф до 500 сингапурских долларов.

Нельзя продавать жевательную резинку. За жвачку можно попасть в тюрьму на 2 года.

Запрещено рисовать граффити. Наказание - порка ротаном.

Такие строгие правила помогают поддерживать чистоту и порядок в городе. Хотя для туристов они могут показаться чрезмерными, но сингапурцы привыкли к такому порядку вещей.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Privet_matveeva.