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Сингапур: видео о стране с самыми странными запретами

Сингапур – это город-государство, известный своими многочисленными запретами и ограничениями. Здесь действует огромное количество разнообразных правил, регулирующих практически все сферы жизни.

Некоторые из них кажутся довольно странными для иностранцев. Вот несколько примеров:

  • Запрещено есть и пить в метро и автобусах. За нарушение можно заплатить штраф до 500 сингапурских долларов.
  • Нельзя продавать жевательную резинку. За жвачку можно попасть в тюрьму на 2 года.
  • Запрещено рисовать граффити. Наказание - порка ротаном.

Такие строгие правила помогают поддерживать чистоту и порядок в городе. Хотя для туристов они могут показаться чрезмерными, но сингапурцы привыкли к такому порядку вещей.

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Об этом рассказала в своем видео блогер @Privet_matveeva.

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