Как выглядит затерянная в скалах деревня
На северо-западе Ирана, у подошвы горы Саханд, расположилась удивительная скалистая деревня под названием Кандован, зарегистрированная в Обществе национального наследия страны.
"Рамблер" расскажет историю ее основания и покажет, как она выглядит на сегодняшний день.
История
Первые жители обосновались в местных скалах в далеком VII веке н. э. Выбор пал на эту локацию в том числе из-за того, что формировавшиеся на протяжении нескольких тысяч лет под воздействием естественных факторов грубые вулканические курганы служили отличным вариантом для строительства жилья в условиях здешнего климата. Доказательством этому служит сама деревня и жители, которые населяют ее и по сей день.
Жилища
Люди выстраивали в скалах небольшие сооружения с 2-3 комнатами, высота которых достигала около 2 метров. Для передвижения между разными уровнями жители вырезали в камне лестницы, невольно создавая для себя и своих семей удивительную обитель. А чтобы свет проникал в комнаты, иранцы потрудились над созданием окон.
Население
На сегодняшний день существуют и другие скалистые деревни, которые в том числе пользуются популярностью у туристов, интригуют своим внешним видом и историей появления. Однако именно Кандован является единственной подобного рода населенной деревней. Так, согласно сведениям от 2019 года, в ней проживают более 100 семей. В общей сложности население Кандована составляет около 1000 человек.
Инфраструктура
Удивительно, но локация может похвастаться достаточно развитой инфраструктурой. Например, здесь есть школа, мечеть, кафе, сувенирные лавки, баня и минеральные источники.
Туристический объект
Кандован привлекает внимание путешественников, которые периодически сюда наведываются. Для повышения спроса среди здесь даже была возведена гостиница под названием Kandovan Laleh International Rocky Hotel, которая, кстати, имеет высокие оценки на сервисах бронирования жилья. А некоторые дома можно арендовать или выкупить у местных жителей.