Как выглядит затерянная в скалах деревня

На северо-западе Ирана, у подошвы горы Саханд, расположилась удивительная скалистая деревня под названием Кандован, зарегистрированная в Обществе национального наследия страны.

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"Рамблер" расскажет историю ее основания и покажет, как она выглядит на сегодняшний день.

История

Первые жители обосновались в местных скалах в далеком VII веке н. э. Выбор пал на эту локацию в том числе из-за того, что формировавшиеся на протяжении нескольких тысяч лет под воздействием естественных факторов грубые вулканические курганы служили отличным вариантом для строительства жилья в условиях здешнего климата. Доказательством этому служит сама деревня и жители, которые населяют ее и по сей день.

Жилища

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Люди выстраивали в скалах небольшие сооружения с 2-3 комнатами, высота которых достигала около 2 метров. Для передвижения между разными уровнями жители вырезали в камне лестницы, невольно создавая для себя и своих семей удивительную обитель. А чтобы свет проникал в комнаты, иранцы потрудились над созданием окон.

Население

На сегодняшний день существуют и другие скалистые деревни, которые в том числе пользуются популярностью у туристов, интригуют своим внешним видом и историей появления. Однако именно Кандован является единственной подобного рода населенной деревней. Так, согласно сведениям от 2019 года, в ней проживают более 100 семей. В общей сложности население Кандована составляет около 1000 человек.

Инфраструктура

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Удивительно, но локация может похвастаться достаточно развитой инфраструктурой. Например, здесь есть школа, мечеть, кафе, сувенирные лавки, баня и минеральные источники.

Туристический объект