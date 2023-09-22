Где находится единственное в мире кладбище мороженого

Вряд ли в мире можно найти ребенка, который не любил бы мороженое. Обожали его и два друга: Джерри Гринфилд и Бен Коэн. Но в своей мечте иметь постоянный доступ к вкуснейшему холодному лакомству они пошли дальше, решив зарабатывать на этом деньги.

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В 1978 году Бен и Джерри открыли в городке Уотербери (Вермонт, США) компанию по производству мороженого Ben&Jerry. Они начали улучшать имевшийся в то время ассортимент мороженого, добавлять в него кусочки фруктов, шоколада, печенья, а также придумывать новые вкусы.

Но причем тут кладбище? Читайте об этом в материале «Рамблера».

До сих пор на фабрике Гринфилда и Коэна ежегодно выпускают новые сорта и вкусы мороженого, которым зачастую дают весьма необычные и порой забавные названия. Например, «Сумасшествие по-теннесийски», «Кофе, Кофе, бумцбумцбумц», «Усталость Берни» и другие.

Но даже самые интересные и пользующиеся популярностью вкусы со временем вытесняются новыми, которые с удовольствием пробуют покупатели. А устаревшие сорта мороженого или те, которые не слишком продаются, увы, приходится снимать с производства.

Часто старые вкусы просто уходят в небытие, но не в случае с мороженым Ben&Jerry. Владельцы компании придумали весьма оригинальный ход: прямо позади фабрики мороженого было открыто своеобразное кладбище, куда отправляют снятые с производства сорта мороженого.

Разумеется, лакомство не закапывают в землю, а просто ставят символическое надгробие, на каждом из которых пишут название лакомства, его логотип, годы начала и окончания выпуска, основные достоинства десерта и причину, по которой его сняли с производства.

Число символических «захоронений» растет с каждым годом. А жители городка и приезжающие сюда туристы с удовольствием прогуливаются по необычному кладбищу, читая надписи на надгробиях и пытаясь найти бывшие когда-то любимыми сорта.