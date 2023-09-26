Под Анапой на берег выбросило гигантскую кубомедузу

На побережье Анапы отдыхающие обнаружили огромную синюю медузу. Об этом сообщает Telegram-канал «МАКОВОЗОВЫ».

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Необычное существо, которое было обнаружено на пляже Благовещенский, поразило своим гигантским размером и яркой синей окраской. Информация, приведенная изданием «Наша газета Новороссийск», включает в себя заявление биолога из Крымского федерального университета имени Вернадского, Сергея Иванова, который отмечает, что такие медузы не характерны для Черного моря. Обычно они обитают в Атлантике.

Эти медузы считаются потенциально опасными. Их щупальца обладают высокой концентрацией жгучих капсул, что позволяет им выживать при встрече с другими морскими существами. Контакт с ядом этих медуз может вызвать серьезные ожоги и болевой шок у людей.

Ученые предполагают, что появление нового вида медуз в Черном море может быть связано с изменением солености воды. Возможно, кубовидные медузы, обитающие в Средиземном море, были занесены сюда морскими течениями, и новая среда стала подходящей для их проживания.