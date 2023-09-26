Чем знаменит Байкальский заповедник и как туда попасть

Байкальский заповедник был создан 26 сентября 1969 года и сегодня отмечает свой день рождения.

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"Рамблер" рассказывает об особенностях этого заповедника и как туда попасть.

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О необходимости создания заповедника вокруг Байкала заговорили еще в 1958 году, дискуссия на разных уровнях продолжалась десять лет, и в 1969 году территорию вокруг Байкала объявили заповедной.

Статус заповедника означает, что здесь не только охраняют флору, фауну и другие объекты, но и активно изучает. И все же не смотря на то, что здесь работают ученые, попасть сюда могут все желающие. Заповедник открыт для посещений, поскольку одна из его задач - просвещение - наравне с охраной и исследованием природы.

Заповедник располагается вдоль южного побережья озера Байкал на центральном участке горного хребта Хамар-Дабан и занимает Кабанском, Селенгинском и Джидинском районах Бурятии. Также к заповеднику относятся природные заказники федерального значения Алтачейский и Кабанский.

На территории Байкальского заповедника и обоих заказниках обитают 360 видов позвоночных животных, из которых 49 видов занесены в Красную книгу Бурятии, а 18 видов - в Красную книгу России. Например, дрофа, скопа, беркут, орлан-белохвост, лесной северный олень, таймень. Также здесь насчитывается 1279 видов растений, из которых 20 видов в Красной книге России, более 800 видов лишайников, более 200 видов грибов. Из числа растений 20 видов включены в Красную книгу России.

Наталия Тугутхонова/commons.wikimedia.org

Сотрудники заповедника в течение всего года проводят экскурсии, причем сложность маршрута можно выбрать в соответствии с уровнем подготовки. Всего до маршрутов общей протяженностью примерно 100 километров - для тех, кто хочет своими глазами посмотреть на кедровые леса, горные реки, настоящие болота, а также понаблюдать за животными (если повезет) и растениями в их естественной среде.

Как попасть в Байкальский заповедник

Посетить заповедник может каждый, но для этого нужно оставить заявку на сайте, заполнив специальную форму. Администрация отвечает в течение суток, на почту заявителя приходит письмо с уведомлением о разрешении, после чего можно смело приезжать в заповедник.