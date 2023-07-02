Живородящие растения, которые умеют размножаться нетипичным способом

Природа способна на такие чудеса, которые кажутся просто невероятными. Как растения могут быть живородящими? Оказывается, очень просто.

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"Рамблер" рассказывает, какие растения способны воспроизводить собственное потомство способом живорождения.

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Такой способ размножения, при котором новое растение развивается, не отделившись от материнского, называется вивипария. Чаще всего происходит в условиях, когда размножение обычным способом невозможно, например, в арктической зоне, горах, где семена просто не успеют вызреть. Еще вивипария характерна для мангровых растений. Семенам просто некуда падать, так как почва может быть затоплена. Новые растения развиваются прямо на материнском, в какой-то момент они падают в воду и, прежде чем укорениться, могут проплыть не один десяток километров. Корни у деток развиваются уже в воде, потом детки принимают вертикальное положение и пытаются зацепиться корнями за почву, если попытка была неудачной, детки вновь принимают горизонтальное положение и плывут по течению дальше.

Но на самом деле, чтобы наблюдать вивипарию, необязательно отправляться в далекие мангровые леса. На самом деле на вивипарию способны и комнатные растения.

Фиалка

Если оторвать листочек от материнского растения, сделать на нем несколько разрезов острым ножом и положить на влажный грунт, через некоторое время на листочке появятся маленькие детки фиалки. Конечно, все это время почву и сам лист нужно будет регулярно увлажнять и держать в мини-тепличке, например, накрыв прозрачной пленкой или пакетом и поставив под фитолампу.

Бегония

Точно так же можно срезать лист с материнского растения и положить его в подготовленный контейнер на грунт. Если создать благоприятные условия, новые маленькие бегонии не заставят себя ждать.

Хлорофитум

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Считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. С ним даже делать ничего не надо. Новые растения формируются на цветоносах, которые можно срезать и пересадить в новый горшок.

Каланхое Дегремона

Детки образуются прямо по краям листа, причем у некоторых видов они отличаются по цвету, что придает растению нарядный вид.

Декабрист

Действительно декабрист может сформировать деток прямо на листьях. Конечно, новое растение из детки будет развиваться медленнее, но зато как интересно будет увидеть все стадии развития.

Также вивипарию можно наблюдать и у плодовых растений. Например, семена могут прорастать сквозь перезревший помидор. Кстати, некоторые садоводы таким образом получают новые саженцы - они просто закапывают осенью самый симпатичный помидор в землю и ждут по весне новых побегов.

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