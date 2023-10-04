Откуда на Сардинии взялись могилы гигантов

Археологический памятник у города Барумини на острове Сардиния называется Су-Нуракси и по праву считается одним из самых загадочных.

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"Рамблер" рассказывает, что такое нураги и как оказались на Сардинии.

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Поселение Су-Нуракси считается одним из крупнейших, где были найдены нураги - каменные башни, построеные на Сардинии в период со второй половины II тыс. до н. э. и до VIII столетия до н.э. Ученые полагают, что здесь нураги появились около 1700 года до нашей эры. Башен на Сардинии насчитывается около семи-восьми тысяч, но каждый год находятся новые.

Вокруг башен располагались небольшие деревни. Люди могли здесь оказаться уже 10 тысяч лет назад. По одной версии, что они пришли с Корсики, по другой версии - из Африки. Дать точный ответ на этот вопрос не представляется возможным, существует предположение, что когда-то между Европой, Корсикой, Сардинией и берегом Африки существовала сухопутное сообщение, а значит перые поселенцы прийти сюда могли откуда угодно. Также существует предположение, что раньше здесь жил народ, благодаря которому появилась цивилизация этрусков.

Нураги представляют собой башню, очертаниями похожую на перевернутое ведро, по сложности эти строения не уступают египетским пирамидам. Кстати, сложены они были без применения какого-то было ни было раствора. Также здесь нашли множество камней с клинописью и алтарей для жертвоприношений. До наших дней дошли также бронзовые статуэтки и немного фрагментов керамических изделий. Во времена Римской империи нураги постепенно исчезли.

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Еще одна загадка для ученых - расположенные на Сардинии могилы гигантов. Это огромные каменные глыбы, которые появились здесь вместе с нурагической цивилизацией. Всего на острове их найдено около 700.

Согласно легенде, когда-то здесь жили великаны ростом от трех до пяти метров. Размеры погребальных камер серьезно отличаются - в длину они могут быть до 15 метров, а в высоту до двух метров. Но официальная наука отрицает существование на земле людей огромного роста.