Самые жуткие пытки в застенках НКВД 

Как заставляли людей признаваться во всем — смотрите в нашей галерее.
1/5 "Ласточка". Заключенному сковывали руки и ноги, а затем связывали руки с ногами и оставляли на несколько часов. В особых случаях подвешивали и били, пока он во всем не признается.
Фото:
depositphotos.com
2/5 "Слоник". На заключенного надевается противогаз и перекрывается кислород. Признания таким образом можно было добиться быстро.
Фото:
depositphotos.com
3/5 "Славка". Заключенного сковывали наручниками и привязывали к скамье. Через одну из ножек скамьи перекидывали веревку и тянули жертву за ногу, часто до разрыва связок.
Фото:
depositphotos.com
4/5 "Табуретка". Человека сажали на табуретку и запрещали не только вставать с нее, но и вообще двигаться. При малейшей попытке сменить положение человека начинали избивать. Пытка могла продолжаться несколько часов.
Фото:
depositphotos.com
5/5 Пытка светом. В камерах всегда был включен максимально яркий свет, на допросах свет направляли в лицо, от чего слезились глаза и затуманивалось сознание. Самые слабые начинали давать показания сразу.