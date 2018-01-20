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Самые жуткие пытки в застенках НКВД
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Самые жуткие пытки в застенках НКВД 

Рамблер 20 января 2018
Как заставляли людей признаваться во всем — смотрите в нашей галерее.
1/5  "Ласточка". Заключенному сковывали руки и ноги, а затем связывали руки с ногами и оставляли на несколько часов. В особых случаях подвешивали и били, пока он во всем не признается.
Фото:
2/5  "Слоник". На заключенного надевается противогаз и перекрывается кислород. Признания таким образом можно было добиться быстро.
Фото:
3/5  "Славка". Заключенного сковывали наручниками и привязывали к скамье. Через одну из ножек скамьи перекидывали веревку и тянули жертву за ногу, часто до разрыва связок.
Фото:
4/5  "Табуретка". Человека сажали на табуретку и запрещали не только вставать с нее, но и вообще двигаться. При малейшей попытке сменить положение человека начинали избивать. Пытка могла продолжаться несколько часов.
Фото:
5/5  Пытка светом. В камерах всегда был включен максимально яркий свет, на допросах свет направляли в лицо, от чего слезились глаза и затуманивалось сознание. Самые слабые начинали давать показания сразу.
Фото:
В нашей галерее — самые простые и страшные пытки, которые применялись в НКВД. Многие люди ломались и признавались даже в том, чего не было.
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