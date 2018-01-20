Самые жуткие пытки в застенках НКВД 

1/5 "Ласточка". Заключенному сковывали руки и ноги, а затем связывали руки с ногами и оставляли на несколько часов. В особых случаях подвешивали и били, пока он во всем не признается. Фото: depositphotos.com

2/5 "Слоник". На заключенного надевается противогаз и перекрывается кислород. Признания таким образом можно было добиться быстро. Фото: depositphotos.com

3/5 "Славка". Заключенного сковывали наручниками и привязывали к скамье. Через одну из ножек скамьи перекидывали веревку и тянули жертву за ногу, часто до разрыва связок. Фото: depositphotos.com

4/5 "Табуретка". Человека сажали на табуретку и запрещали не только вставать с нее, но и вообще двигаться. При малейшей попытке сменить положение человека начинали избивать. Пытка могла продолжаться несколько часов. Фото: depositphotos.com