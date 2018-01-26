Жуткие и таинственные существа славянской мифологии 

1/12 Кот Баюн. Огромный кот-людоед с волшебным голосом. Слушать его истории не рекомендуется, так как именно так он усыпляет бдительность жертвы. Самым странным обстоятельством является его связь с железом. Он живет на железном столбе и когти у него тоже из этого металла, хотя обычная нечисть избегает железа как огня. Впрочем, и поймать его можно только с помощью железных колпака и рукавиц. Фото: ru.wikipedia.org

2/12 Анцыбал, анчутка, он же — болотный черт. Внешностью напоминает античных сатиров: повышенная волосатость, рога, копыта, а зловредный характер получил в период активной христианизации Руси. Его шутки опасны, подарки обманчивы, а возможности приближаются к космическим, может даже украсть луну, однако умственные способности очень средние. Фото: Кадр из фильма "Ночь перед Рождеством"

3/12 Банник. В отличие от в целом добродушного домового, опасен. Обитает в бане. Обычно невидим, но может принимать облик голого старика, покрытого листьями от веника. Живет за каменкой или под полкой, и моется грязной водой. Может обжечь кипятком, бросаться камнями или просто стучать в стену. Но его можно задобрить, оставив кусок хлеба с солью, немного воды и мыла. Фото: ru.wikipedia.org

4/12 Кикимора. Бывает домашняя и болотная. Первая — домашний дух, который выглядит как маленькая безобразная старушка, или девочка. По ночам мешает спать, бросается предметами, ломает вещи. Такими кикиморами становятся проклятые или умершие дети. Болотная кикимора обитает в топях, куда любит заманивать путников. Кроме креста и святой воды, оберегами считались камни с дырками. Фото: ru.wikipedia.org

5/12 Русалки. Выглядели как бледные миловидные девушки с распущенными волосами. Русалками становились девушки, погибшие до свадьбы. Временем наибольшей активности считалась Троицкая неделя, на зиму русалки засыпали до весны. Русалки были опасны для мужчин, так как пытались заманить их к себе, дабы отомстить или просто наладить личную жизнь. Все с летальным исходом для избранника. Фото: ru.wikipedia.org

6/12 Водяной. Хозяин рек, озер, омутов и водяных мельниц. Выглядел как бородатый старик с зелеными усами, замотанный в тину, с рыбьим хвостом. Ездил на соме и сам мог принять вид любой рыбы. Мог выбраться из реки, и принять вид человека, узнать его можно было по мокрому подолу одежды. Крест и святая вода на водяных не действовали, поэтому рыбаки старались задобрить его, утопив в реке лошадь. Фото: ru.wikipedia.org

7/12 Леший. Хозяин леса с противоречивым характером. Мог выглядеть и как старик с каким-нибудь изъяном в одежде и внешности, и как лохматое существо с чертами медведями, рост также мог менять по своему усмотрению. Частый герой северных быличек, повелитель зверей, он мог наградить, а мог и наказать, или просто пошутить над человеком, например, завести в самое глухое место леса. Фото: ru.wikipedia.org

8/12 Лихо. Зловещее существо, которое представлялось в виде худой одноглазой великанши. Воплощает несчастливую судьбу, не боится солнечного света, и живет в лесу или на окраине деревни. Также может занять заброшенную мельницу. В отличие от других существ, договориться с Лихом невозможно. Человека, ставшего жертвой этой твари, будут постоянно преследовать неприятности. Фото: Кадр из фильма "Там, на неведомых дорожках"

9/12 Вий. Существо из преисподней, взгляд которого убивает. Больше всего известен по повести Гоголя, однако прообраз его можно найти в сказках. Его веки (или ресницы) были настолько тяжелыми, что поднимались с помощью вил усилиями нескольких бесов. Считается, что в образе Вия отразились воспоминания о языческом боге Велесе. Фото: Кадр из фильма "Вий"

10/12 Тройку лидеров открывает Баба-Яга. Живая и мертвая, хозяйка животных, страж мира мертвых, которая могла как помочь, так и навредить. В сложном персонаже смешались как представления о покойных предках, так и упрощенный образ Макоши. Она живет в избе, окруженной забором из черепов, владеет коллекцией артефактов, не брезгует людоедством, предпочитая детей и богатырей. Фото: ru.wikipedia.org

11/12 Змей Горыныч. Главный русский дракон с произвольным количеством голов. В канонической версии — три, но встречаются особи и с 6, и с 9 и 12 головами. Летает без крыльев, дышит огнем, к сокровищам равнодушен, а вот к красавицам нет, что его и губит. Смерть встречает в бою с настырным богатырем, но может применить и тактическую хитрость, предложив мировую. Соглашаться нельзя — обманет. Фото: ru.wikipedia.org