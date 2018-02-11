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Мужчина разрыдался, когда увидел свою невесту
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Мужчина разрыдался, когда увидел свою невесту 

Рамблер 11 февраля 2018
Очевидцы подметили, что жених выглядел так, будто хотел немедленно сбежать.
1/10  Николь и Питер решили начать свадебную съемку у водопада. Именно этим фактом жених объяснял свою дрожь, хотя всем было ясно, что он просто переживает.
Фото:
2/10  Когда Питер уже стоял спиной и ждал будущую жену, фотограф ему сказал, что она невероятно прекрасна в белом платье.
Фото:
3/10  Тем временем Николь, направлявшаяся в сторону супруга, была удивлена тому, что фотограф держал его за руку.
Фото:
4/10  В этот момент Николь очень занервничала, подумав, что Питер вдруг раздумал жениться.
Фото:
5/10  Масла в огонь добавила мать Николь, которая сказала ей, что Питер выглядит так, будто хочет сбежать.
Фото:
6/10  Когда Николь ступила на мост, где ее ждал Питер, она сразу заметила, что он дрожит. Девушка не знала, как предупредить будущего мужа о своем появлении, поэтому просто… ткнула его пальцем.
Фото:
7/10  В этот момент мужчина наклонился вперед, и она испугалась, что он падает. Но в следующий момент поняла: Питер плачет!
Фото:
8/10  Реакция Питера на ее внешний вид была для Николь бесценной: теперь он еще больше расплакался от ее красоты.
Фото:
9/10  Многие, наблюдавшие эту картину, признали, что это была самая трогательная реакция на невесту, которую они когда-либо видели.
Фото:
10/10  В этот момент плакали все, включая фотографа. Каждый понял, что эти двое по-настоящему любят друг друга.
Фото:
На свадьбе всегда есть кто-то, кто плачет, но обычно это происходит во время различных церемоний вроде взаимных клятв, обмена кольцами, отправки на воздушном шарике в небо девичьей фамилии и т. п. В общем, всего того, что призвано пробить гостей на слезу. Но Питер Галлахер и Николь Симонс изменили привычный сценарий. Слезы на их свадьбе начались за час до торжественной церемонии. Питер не смог сдержать эмоций, когда увидел свою будущую жену в белом платье. Конечно, это были слезы радости. К счастью, фотограф оказался рядом.
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