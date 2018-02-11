Мужчина разрыдался, когда увидел свою невесту 

На свадьбе всегда есть кто-то, кто плачет, но обычно это происходит во время различных церемоний вроде взаимных клятв, обмена кольцами, отправки на воздушном шарике в небо девичьей фамилии и т. п. В общем, всего того, что призвано пробить гостей на слезу. Но Питер Галлахер и Николь Симонс изменили привычный сценарий. Слезы на их свадьбе начались за час до торжественной церемонии. Питер не смог сдержать эмоций, когда увидел свою будущую жену в белом платье. Конечно, это были слезы радости. К счастью, фотограф оказался рядом.