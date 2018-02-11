Мужчина разрыдался, когда увидел свою невесту 

1/10 Николь и Питер решили начать свадебную съемку у водопада. Именно этим фактом жених объяснял свою дрожь, хотя всем было ясно, что он просто переживает. Фото: Jess Collins Photography

2/10 Когда Питер уже стоял спиной и ждал будущую жену, фотограф ему сказал, что она невероятно прекрасна в белом платье. Фото: Jess Collins Photography

3/10 Тем временем Николь, направлявшаяся в сторону супруга, была удивлена тому, что фотограф держал его за руку. Фото: Jess Collins Photography

4/10 В этот момент Николь очень занервничала, подумав, что Питер вдруг раздумал жениться. Фото: Jess Collins Photography

5/10 Масла в огонь добавила мать Николь, которая сказала ей, что Питер выглядит так, будто хочет сбежать. Фото: Jess Collins Photography

6/10 Когда Николь ступила на мост, где ее ждал Питер, она сразу заметила, что он дрожит. Девушка не знала, как предупредить будущего мужа о своем появлении, поэтому просто… ткнула его пальцем. Фото: Jess Collins Photography

7/10 В этот момент мужчина наклонился вперед, и она испугалась, что он падает. Но в следующий момент поняла: Питер плачет! Фото: Jess Collins Photography

8/10 Реакция Питера на ее внешний вид была для Николь бесценной: теперь он еще больше расплакался от ее красоты. Фото: Jess Collins Photography

9/10 Многие, наблюдавшие эту картину, признали, что это была самая трогательная реакция на невесту, которую они когда-либо видели. Фото: Jess Collins Photography