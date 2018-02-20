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Затерянные миры, которые до сих пор ищут
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Затерянные миры, которые до сих пор ищут 

Рамблер 20 февраля 2018
Сказочные города и страны, в реальность существования которых все еще верят.
1/6  Атлантида. Об этом затерянном мире каждый, наверно, слышал с детства. Огромная империя с удивительно развитой цивилизацией ушла под воду за одну ночь. Некоторые исследователи утверждают, что Атлантида лишь миф, другие уверены, что она действительно существовала, а третьи полагают, что некоторым атлантам удалось выжить и именно они построили Стоунхендж и египетские пирамиды.
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2/6  Лайонесс. По легенде, эта страна, являвшаяся родиной Тристана, одного из рыцарей круглого стола, была расположена недалеко от Корнуолла. Здесь же, если верить английскому поэту лорду Теннисону состоялась последняя битва короля Артура, в которой он был смертельно ранен. Говорят, Лайонесс ушел под воду. На Сицилии вокруг материка до сих пор находят окаменелые останки древнего леса.
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3/6  Эльдорадо. Фактических доказательств существования легендарного города, где дороги вымощены золотом и вообще богатств не счесть, нет никаких. Однако, многие до сих пор верят в его существование и надеются, что когда-нибудь найдется авантюрист-везунчик, который сможет этот мифический город найти.
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4/6  Шамбала. Землю, расположенную между снежными горами с золотым городом в центре, искали многие везде, но тщетно. Говорят, ее границы защищены от посторонних глаз и тщательно охраняются. Есть мнение, что Шамбала принадлежит другому измерению, а найти ее могут только духовно очень подготовленные люди.
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5/6  Авалон. По легенде, на этом острове подделали Эскалибур, знаменитый меч короля Артура, а позже туда отвезли самого раненого короля для исцеления. По преданию, на этом острове люди обретали бессмертие. Кто-то утверждает, что остров затону. Историки же склонны связывать Авалон с городом Гластонбери, где в 1190 году, по словам местного аббатства, нашли останки Артура.
Фото:
6/6  Агарти. По легенде, в этом подземном мире, связанном сетью туннелей с четырьмя сторонами света, живут добрейшие люди, пытающиеся улучшить жизнь тех, кто обитает на земле. Некоторые эзотерики до сих пор считают, что Агарти существует и утверждают, что создали его атланты, бежавшие после разрушения Атлантиды в Азию, и дожидающиеся часа, когда смогут вернуться на землю.
Фото:
Множество древних легенд хранят истории о фантастических затерянных мирах, жители которых были абсолютно счастливы, владели невероятными знаниями и не знали войн и страданий. В свое время романы об удивительных мирах Жюля Верна, Герберта Уэллса, Райдера Хаггарда и других писателей-фантастов наделали много шума. Тысячи путешественников отправлялись на поиски сказочных городов и стран, чтобы доказать реальность их существования.
Увы, легенды остались легендами. Но до сих пор местонахождение удивительных земель волнует умы современных ученых и исследователей. О них — наша фотогалерея.
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