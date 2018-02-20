Затерянные миры, которые до сих пор ищут 

1/6 Атлантида. Об этом затерянном мире каждый, наверно, слышал с детства. Огромная империя с удивительно развитой цивилизацией ушла под воду за одну ночь. Некоторые исследователи утверждают, что Атлантида лишь миф, другие уверены, что она действительно существовала, а третьи полагают, что некоторым атлантам удалось выжить и именно они построили Стоунхендж и египетские пирамиды. Фото: depositphotos.com

2/6 Лайонесс. По легенде, эта страна, являвшаяся родиной Тристана, одного из рыцарей круглого стола, была расположена недалеко от Корнуолла. Здесь же, если верить английскому поэту лорду Теннисону состоялась последняя битва короля Артура, в которой он был смертельно ранен. Говорят, Лайонесс ушел под воду. На Сицилии вокруг материка до сих пор находят окаменелые останки древнего леса. Фото: Иллюстрация к книге "Lyonesse Trilogy"

3/6 Эльдорадо. Фактических доказательств существования легендарного города, где дороги вымощены золотом и вообще богатств не счесть, нет никаких. Однако, многие до сих пор верят в его существование и надеются, что когда-нибудь найдется авантюрист-везунчик, который сможет этот мифический город найти. Фото: Кадр из мультфильма "Дорога на Эльдорадо"

4/6 Шамбала. Землю, расположенную между снежными горами с золотым городом в центре, искали многие везде, но тщетно. Говорят, ее границы защищены от посторонних глаз и тщательно охраняются. Есть мнение, что Шамбала принадлежит другому измерению, а найти ее могут только духовно очень подготовленные люди. Фото: Naughty Dog

5/6 Авалон. По легенде, на этом острове подделали Эскалибур, знаменитый меч короля Артура, а позже туда отвезли самого раненого короля для исцеления. По преданию, на этом острове люди обретали бессмертие. Кто-то утверждает, что остров затону. Историки же склонны связывать Авалон с городом Гластонбери, где в 1190 году, по словам местного аббатства, нашли останки Артура. Фото: "Смерть Короля Артура", Джеймс Арчер