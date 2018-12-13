Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

33 фотографии, где момент и ракурс решают все 

BigPicture.ru 8 часов назад
Нам кажется, что требуется какой-то особенный вид удачи, чтобы сделать кадр в тот самый идеальный момент, который превратит обычную и ничем не примечательную фотографию в шедевр, при просмотре которого либо не сможешь остановить рвущийся наружу смех, либо с ужасом будешь представлять катастрофические последствия.
Да и профессиональным фотографом быть необязательно, чтобы получить такой кадр, — все дело в моменте.
Иногда лучшими фотографиями становятся те, к которым вы прилагали минимум усилий. И наоборот.
BigPicture.ru: последние новости
Страна нищих миллиардеров: как инфляция завела немцев в стриптиз-клубы Проститутки-сампан: смертельная секс-экзотика Таиланда Как знаменитости путешествовали в 70-х
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии решили устроить искусственный звездопад
6 ужасных профессий, которые выбирают люди
Пермяк решил продать усы своего кота
Встреча подруг на телешоу озадачила зрителей
В каком море сложнее всего утонуть3
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
11:05
Чем удивляют пчелы
Безумный мир
07:56
Природные явления, которые увидели счастливчики
Безумный мир Места
10:18
Каким может быть апокалипсис
Безумный мир
06:01
Сокровища, которые нашли случайно
Вещи Истории
02:31
Послания, зашифрованные в логотипах
Вещи
10:02
Удивительные открытия, сделанные в океане
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение