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Эротические фото Третьего рейха 

BigPicture.ru 2 часа назад
Как Советский Союз, так и нацистская Германия в 30-х годах ХХ столетия вели серьезную борьбу за нравственность своих граждан. Относительной вседозволенности немцев пришел конец в 1933 году, когда была объявлена борьба за моральный облик нации.
Официально были запрещены проституция и порнография, но, при этом, «гайки» так туго как в СССР не закручивали. Культы здорового тела и материнства требовали наглядных примеров и обнаженное тело стало очередным орудием пропаганды нацизма. (Осторожно! Обнаженная натура).
Эротика Третьего рейха тяготела к античности, предлагая публике спортивные
обнаженные тела в природной среде или в момент выполнения физических упражнений. Нужно отметить, что немецкие мастера эротического фото тех лет достигли высокого уровня мастерства и создавали отличные работы.
В стране издавались многочисленные брошюры, фотоальбомы и книги с иллюстрациями эротического содержания, которые должны были сформировать у граждан сознательное отношение к своему телу и привлечь их к занятиям спортом.
Кроме этого, поощрялся нудизм и существовали целые издательства, такие как Verlag Geist und Schönheit, специализирующиеся на выпуске печатной продукции, посвященной отдыху и спорту без одежды.
Разумеется, каноны красоты в те времена существенно отличались от современных, но, нужно отдать должное фотомоделям, все они были в отличной форме и не демонстрировали никакого «бодипозитива». Также нужно сказать и то, что эротические фото хоть и были орудием воздействия на массы, но не пропагандировали ничего ужасного и бесчеловечного — просто красивые тела, природа, спорт и здоровье.
Чаще всего съемки проводились на природе. Особенно любили фотографы берега водоемов.
Горячо любимы мастерами фотосъемки были лучницы — все таки немцев готовили к войне со всем миром.
Самыми востребованными моделями были профессиональные танцовщицы и гимнастки.
Если думаете, что мода на фотосессии в купальниках и без на горнолыжных курортах появилась недавно, то вы ошибаетесь.
С модой на пляжные фото тоже ничего кардинально нового не произошло.
В целом, можно отметить, что все немецкие эротические фото 30-х годов не несут в себе открытого призыва к сексу. Они хоть и очень откровенно демонстрируют обнаженное тело, но не являются ни вульгарными, ни двусмысленными.
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