Эротические фото Третьего рейха

Как Советский Союз, так и нацистская Германия в 30-х годах ХХ столетия вели серьезную борьбу за нравственность своих граждан. Относительной вседозволенности немцев пришел конец в 1933 году, когда была объявлена борьба за моральный облик нации.

Официально были запрещены проституция и порнография, но, при этом, «гайки» так туго как в СССР не закручивали. Культы здорового тела и материнства требовали наглядных примеров и обнаженное тело стало очередным орудием пропаганды нацизма. (Осторожно! Обнаженная натура).

Эротика Третьего рейха тяготела к античности, предлагая публике спортивные

обнаженные тела в природной среде или в момент выполнения физических упражнений. Нужно отметить, что немецкие мастера эротического фото тех лет достигли высокого уровня мастерства и создавали отличные работы.

В стране издавались многочисленные брошюры, фотоальбомы и книги с иллюстрациями эротического содержания, которые должны были сформировать у граждан сознательное отношение к своему телу и привлечь их к занятиям спортом.

Кроме этого, поощрялся нудизм и существовали целые издательства, такие как Verlag Geist und Schönheit, специализирующиеся на выпуске печатной продукции, посвященной отдыху и спорту без одежды.

Разумеется, каноны красоты в те времена существенно отличались от современных, но, нужно отдать должное фотомоделям, все они были в отличной форме и не демонстрировали никакого «бодипозитива». Также нужно сказать и то, что эротические фото хоть и были орудием воздействия на массы, но не пропагандировали ничего ужасного и бесчеловечного — просто красивые тела, природа, спорт и здоровье.

Чаще всего съемки проводились на природе. Особенно любили фотографы берега водоемов.

Горячо любимы мастерами фотосъемки были лучницы — все таки немцев готовили к войне со всем миром.

Самыми востребованными моделями были профессиональные танцовщицы и гимнастки.

Если думаете, что мода на фотосессии в купальниках и без на горнолыжных курортах появилась недавно, то вы ошибаетесь.

С модой на пляжные фото тоже ничего кардинально нового не произошло.

В целом, можно отметить, что все немецкие эротические фото 30-х годов не несут в себе открытого призыва к сексу. Они хоть и очень откровенно демонстрируют обнаженное тело, но не являются ни вульгарными, ни двусмысленными.