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Истории

Артефакт, обескураживший ученых 

Рамблер 49 минут назад
Смотрите видео и узнайте об артефакте, который изменил историю заселения Америки. Кенсингтонский камень обнаружили возле деревушки Кенсингтон в конце девятнадцатого века в штате Миннесота. Поверхность камня покрыта рунами, и некоторые учёные считают артефакт доказательством того, что викинги приплыли в Северную Америку задолго до Колумба и именно им принадлежит честь открытия континента. Ролик рассказывает долгую историю Кенсингтонского рунического камня.
Ранее «Рамблер» объяснил, почему города становятся призраками. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Истории , Вещи , Видео , Места
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