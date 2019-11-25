Артефакт, обескураживший ученых

Смотрите видео и узнайте об артефакте, который изменил историю заселения Америки. Кенсингтонский камень обнаружили возле деревушки Кенсингтон в конце девятнадцатого века в штате Миннесота. Поверхность камня покрыта рунами, и некоторые учёные считают артефакт доказательством того, что викинги приплыли в Северную Америку задолго до Колумба и именно им принадлежит честь открытия континента. Ролик рассказывает долгую историю Кенсингтонского рунического камня.