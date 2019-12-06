Почему заключенные носят полосатую одежду

Смотрите видео и узнайте, почему заключённых одевали в полосатую одежду. Главная причина состоит в том, что такая расцветка хорошо различима в любое время суток, поэтому беглецам будет крайне сложно скрыться от тюремщиков. Кроме того, убежавшего заключённого в полосатой робе тут же распознают жители. Однако к полосатой одежде отношение не всегда было лояльным, в Средние века её считали чуть ли не проклятьем. Ролик рассказывает историю полоски.