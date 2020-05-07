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Стало известно, как легко вычислить пароль другого человека 

Стелла Шмель 16 часов назад
Стало известно, как вычислить пароль другого человека
Фото: depositphotos.com
Специалисты в области кибербезопасности заявляют, что вычислить пароль знакомого вам человека — достаточно легко. Всего лишь нужно быть в курсе его интересов и увлечений. Именно такие выводы сделали сотрудники компании ID Agent, которые проверили более двух миллиардов комбинаций, доступных в даркнете.
Зачастую в паролях фигурируют различные названия спортивных команд, а также непосредственно видов спорта. Зачастую люди не используют сложных комбинаций, предпочитая пароль из одного слова: футбол, хоккей и прочее. Также в качестве пароля люди часто используют имена героев кино или мультфильмов. Среди популярных персонажей — Супермен, Бэтмен и Микки Маус.
К своим паролям из слов более ответственные пользователи добавляют цифры. Зачастую, правда, за ними скрываются названия групп, например Blink 182.
Специалисты из ID Agent отмечают, что человеку, который знаком с соцсетями, не обязательно нужно знать имя человека, чтобы получить доступ к данным и установить принадлежность аккаунта. В качестве мер защиты эксперты советуют использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
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