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Находки археологов, переворачивающие историю 

Елена Красовская 8 мая 2020
Видео рассказывает об археологических находках, которые озадачили учёных и заставили их задуматься о правильности многих теорий. Так, в тридцатые годы в тибетских горах были найдены гробницы с останками странных существ, у которых были заметно вытянуты черепа, и не менее странные каменные диски с надписями, расшифровать которые не удалось. Есть версия, что останки принадлежат представителям инопланетной расы, а на дисках изложены данные о крушении НЛО. Смотрите ролик и узнайте о других столь же удивительных находках.
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Истории , Видео
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