Детективная история, разгаданная спустя десятки лет 

Смотрите видео и узнайте о детективной истории, которую раскрыли спустя десятки лет. В 2019 году наконец-то прояснилась история, случившаяся 30 лет назад в небольшом американском городке. Тогда местные ребятишки нашли кладбище с захоронениями 19 века. В одной могиле обнаружилось странное тело, которое, по преданиям, принадлежало вампиру. Кем был мужчина? Почему его могилу давно разграбили? Кто охотился на вампиров в 19 веке к США? Полиция долго искали и нашла ответ.