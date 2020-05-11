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Детективная история, разгаданная спустя десятки лет 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о детективной истории, которую раскрыли спустя десятки лет. В 2019 году наконец-то прояснилась история, случившаяся 30 лет назад в небольшом американском городке. Тогда местные ребятишки нашли кладбище с захоронениями 19 века. В одной могиле обнаружилось странное тело, которое, по преданиям, принадлежало вампиру. Кем был мужчина? Почему его могилу давно разграбили? Кто охотился на вампиров в 19 веке к США? Полиция долго искали и нашла ответ.
Ранее «Рамблер» рассказывал про самые нелепые фото диких животных.
Истории , Видео
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